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觀光亮點獎選評 舊山線鐵道自行車獲全台票選第一名

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
這次選評中，苗栗縣「出磺坑礦業歷史現場」也在文化類-景點暨設施組中票選入圍。圖／苗栗縣政府提供
這次選評中，苗栗縣「出磺坑礦業歷史現場」也在文化類-景點暨設施組中票選入圍。圖／苗栗縣政府提供

國境解封，為吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，交通部觀光局結合各部會及地方政府觀光資源舉辦「觀光亮點獎」評選，全台共有42個政府機關、123個景點及體驗活動報名參選，第1階段初選活動，經過全民網路票選投出192萬餘票及專家學者書面評選激烈競爭後，有36個觀光亮點入圍，其中苗栗縣政府推薦的「舊山線鐵道自行車」衝出票選最高票。

除了網路票選最高票的舊山線鐵道自行車（樂活類-景點暨設施組），苗栗縣另有入圍亮點：遇見雪霸．漫遊雪見—雪見遊憩區（生態類-景點暨設施組）、出磺坑礦業歷史現場（文化類-景點暨設施組）、山椒魚帶我遊觀霧–雪霸國家公園觀霧暑期生態解說系列活動（生態類-活動暨體驗組）、桐遊臺灣客家文化館（文化類-活動暨體驗組）

文化觀光局長林彥甫表示，傳統景點加上創新的體驗元素，獲得民眾青睞，是未來台灣觀光的新方向之一。為協助推動數位發展，以及進行區域內觀光資源盤點，與業界一同開發更多元的市場，促進觀光產業升級產品與服務，地方政府提供業界有力支援，並吸引國際觀光客到地方旅遊，「觀光亮點獎」是彼此攜手合作的開始。

目前仍持續進行「觀光亮點體驗特派員」活動，歡迎民眾踴躍參加，民眾只要任遊觀光亮點，現場拍照上傳就有機會獲得星級飯店住宿、吃到飽餐券等好禮，活動到7月31日截止。活動網址 https://reurl.cc/jDOWN2

苗栗縣入圍亮點，魅力世遺‧國際慢城—舊山線鐵道自行車獲全台票選第一名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣入圍亮點，魅力世遺‧國際慢城—舊山線鐵道自行車獲全台票選第一名。圖／苗栗縣政府提供

自行車 鐵道 觀光局

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