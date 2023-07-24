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華航攜手菲律賓航空 再添共用班號聯營航線

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航與菲律賓航空深化雙邊合作，擴大共用班號，新增華航自營的台北-宿霧及高雄-馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點。記者黃仲明／攝影
華航與菲律賓航空深化雙邊合作，擴大共用班號，新增華航自營的台北-宿霧及高雄-馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點。記者黃仲明／攝影

華航空今天（24日）宣布，與菲律賓航空（Philippine Airline）擴大共用班號，新增華航自營的台北-宿霧及高雄-馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點，深化雙邊合作，共同拓展兩地客源及轉機市場，為旅客提供更加綿密便捷的飛航選擇。

華航表示，與菲航為長期合作夥伴，因看好台菲疫後旅運需求，繼現行台北-馬尼拉聯營航線，再新增共用班號，包括每周5班台北-宿霧CI-705／706、每周4班高雄-馬尼拉CI-711／712航線，以及菲航營運的馬尼拉-宿霧、馬尼拉-達沃、馬尼拉-怡朗、宿霧-達沃與宿霧-怡朗。

藉由共用班號合作模式，華航共提供8條航線，橫跨菲律賓北中南內陸各大航點，是經營菲律賓航網最密集的國籍航空。旅客經由華航自營航點，可輕鬆銜接至菲國第三大城達沃及怡朗等目的地，或由菲國出發轉機前往歐美各大城市，提升經台灣中轉的便利性。

華航積極布建東南亞航網，已陸續開航宿霧、峴港及清邁，目前飛航15個航點，每周超過150班往返航班；也與其他航空共用班號，包括與印尼航空聯營台北-新加坡、峇里島航線，以及雅加達、峇里島至澳洲雪梨及墨爾本；與曼谷航空合作清邁轉至蘇美島及普吉島，提供台灣往返印尼、泰國等地商務、觀光及轉機旅客更多元的搭機選項。

馬尼拉 華航 航線

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