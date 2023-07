光陽重機上半年轉強奪冠！KYMCO Xciting VS 400驚艷亮相

KYMCO於2023國際重型機車展覽會無預警亮相Xciting VS 400並宣布開始販售。(圖為海外車型) 圖/KYMCO 提供

2023國際重型機車展覽會首度移師台北南港展覽館,展場規模升級、展出能量前所未有!身為全球專業機車品牌KYMCO更以展場主秀之姿打造空前展出規格,不僅將旗下精銳傾巢而出,打造「油電共展」的盛大規模,更結合展出主軸,針對KYMCO旗下光大重車與台崎重車所代理的KAWASAKI、與當前台灣電動機車市場成長率冠軍的光陽電動機車Ionex等,推出前所未有的獨家優惠!

柯俊斌執行長為光陽展區開幕致詞提到:「成立59年的光陽,承襲了與日本本田39年的合資合作的製造工藝,接著承擔18年製造提供日本「川崎重工」的整車ATV及產品零件,15年提供BMW引擎及零件的能力。最近五年更提供美國最大高爾夫車EG-GO公司的高爾夫車引擎。光陽在歐洲進口車品牌速克達第一名,AK Premium及CV3的銷售量,其中上半年,AK Premium是台灣重型速克達第一名。」

同時柯俊斌執行長為車展帶來光陽新車款重磅快訊:「Xciting VS 400年初開始在歐洲上市,已經銷售2,558台,首度在台灣上市!」本屆光陽以最高展出硬體規格搭配最強展場優惠,絕對是2023國際重型機車展覽會中的重中之重,車迷朋友千萬不可錯過!

年初在歐洲上市就好評不斷的KYMCO Xciting VS 400在台重磅登場!光陽集團柯俊斌執行長公佈Xciting VS 400建議售價為208,000元;凡購車即贈10,000元購車金及GIVI 43公升後箱,另外憑Xciting行照購車再加碼10,000元購車金! 圖/KYMCO 提供

川崎重工海外銷售部長抵台到場助陣

KYMCO風光達成2023年上半年台灣大型速克達市場的銷售冠軍,強勢展出AK Premium、DTX CT、CV3、GDINK CT TCS與DTX 360,紅牌旗艦重機AK Premium穩居台灣紅牌重型機車的銷售霸主,柯俊斌執行長描述透過AK Premium與三輪CV3大型重機在歐洲市場屢創輝煌戰績,藉由雙車型帶頭領軍,讓KYMCO風光登上2023年歐洲進口大型速克達銷量冠軍寶座。

以最得我心作為品牌價值的KYMCO,持續聆聽全球市場聲音,針對在歐洲一登場便狂銷2,558台的Xciting VS 400也在展會首次驚艷亮相,同時柯俊斌執行長宣布:「Xciting VS 400台灣市場銷售正式啟動,我相信以Xciting VS 400優異的性能與傑出的機能表現,將為KYMCO於台灣大型速克達市場表現再添猛將。」

柯俊斌執行長:「KYMCO Xciting VS 400台灣市場銷售正式啟動,我相信以Xciting VS 400優異的性能與傑出的機能表現,將為KYMCO於台灣大型速克達市場表現再添猛將。」(圖為海外車型) 圖/KYMCO 提供

KYMCO在國際市場締造輝煌戰績,成績有目共睹,與日本川崎重工多年密切合作關係下,KYMCO成為全球KAWASAKI旗下締造最佳市占率的總代理商。為慶祝此優異成績,KAWASAKI營業本部PD部長髙倉 暁親自出席本屆展會,並於致詞中表示:「因為在台灣有光陽工業這麼優良的合作伙伴一起在產品銷售和售後服務的領域共同努力,所以愛用川崎產品的台灣消費者數量年年增加。今後川崎重工也會持續和光陽工業一起在產品供應、售後服務,市場品牌推廣等方面共同合作,將優秀的機種導入台灣市場,盡最大努力滿足台灣消費者們的需求。」

光陽集團執行長柯俊斌指出:「2023上半年度光陽為大型速可達的銷售冠軍,在市場總銷量4,958台之中,光陽就佔了990台,比例高達22%,除了今年市場狀態變得更好之外,更能看出光陽在重機界不容小覷的實力。」 圖/KYMCO 提供

KAWASAKI展出主秀H2 SX SE以外,更有Ninja 400、Ninja 650、Z650、W800 Cafe、W800 MEGURO、Z H2與ZX 10R同步展出,盛大的展出車輛數,絕對堪稱本屆展覽最值得一看的進口重機品牌專區。

盛大的重型機車展出陣容以外,KYMCO也為車迷準備了兩款擁有大型重機靈魂的白牌重型機車車款,分別是擁有同級最強性能表現的KRV MOTO/NERO,與運動速克達代表RacingMAN兩車型,更是喜歡白牌速克達車款車迷朋友不可錯過搶手白牌熱門車款的參觀焦點。

最佳進步電動機車品牌傾巢而出

身為台灣近來電動機車銷售成長王,光陽機車電動車品牌Ionex也將應民眾的熱切期盼同步展出,展出車型包含熱銷的i-One Air、i-One Fly、S7R、S6Rex以外,兩大頂級機車品牌所攜手共造的MV Agusta Ampelio也將同步現身。

台灣電動機車銷售成長王Ionex更於重機展中同步展出多款暢銷車,更於展期間推出多重專屬優惠,只要在展場內購買Ionex光陽電動車,除了獲得加贈好禮外,還有機會再抽BMW! 圖/KYMCO 提供

從輕巧靈活擁有最佳黃金比例的綠牌電動機車,到兼具充滿浪漫義式風情與Ionex能源平台的MV Agusta Ampelio全員展出,展現Ionex如何以多元的機種滿足消費者的各式用車需求外,充沛的展出能量更如同Ionex 3.0能源網絡迄今超過2,620座換電站佈局的企圖心。

【KYMCO油電暢銷車款 優惠重點】

KYMCO紅黃牌重車於車展起至7月底止領牌即贈GIVI 43公升後箱

Xciting VS 400建議售價208,000元(不含牌險)

Xciting VS 400新車上市優惠:

1.購車即贈GIVI 43公升後箱

2.贈10,000元購車金

3.憑Xciting行照購車再加碼10,000元購車金

KAWASAKI全機種車展期間購車即贈8,800元家樂福禮券

KYMCO Xciting VS 400建議售價208,000元、不含牌險。(圖為海外車型) 圖/KYMCO 提供

【國際重機展場獨家優惠】

只要在重機展期間現場購車KRV MOTO、KRV NERO或RacingMAN,即贈10,000mAh萬用充自帶線行動電源

截至2023年6月底截止,Ionex以16.5%的成長率締造史上最佳表現,更往2024年台灣電動機車銷售龍頭大步邁進,為感謝民眾一路以來的熱烈支持,Ionex也於2023國際重型機車展覽會上推出旗下四款車型的專屬優惠:

【i-One Air都會版(49,800元)/Keyless版(55,800元)】

促銷專案:購車保養券1,000元+精品安全帽(市價2,200元)+12個月免費騎到飽(價值9,588元)+7月底前購車再抽BMW。以上優惠價值12,788元。

現場購車加贈:Ionex輕巧牌照底板+Ionex車廂收納置物袋+Ionex小瓢蟲清淨機。

【i-One Fly都會版(65,800元)/Keyless版(69,800元)】

促銷專案:18個月免費騎(折扣499元*18個月,價值8,982元)+Ionex保溫袋(市價610元)+7月底前購車再抽BMW。以上優惠價值9,592元。

現場購車加贈:Ionex輕巧牌照底板+Ionex車廂收納置物袋+Ionex小瓢蟲清淨機。

【S6Rex(76,800元)】

促銷專案:購車保養券3,000元+Ionex保溫袋(市價610元)+2023年底前能源站換電免費折抵499元/月+7月底前購車再抽BMW。

現場購車加贈:Ionex輕巧牌照底板+Ionex車廂收納置物袋+Ionex小瓢蟲清淨機。

【S7R Keyless版(100,800元)/ABS版(108,800元)/特仕Keyless版(102,800元)/特仕ABS版(110,800元)】

促銷專案:購車保養券5,000元+Ionex保溫袋(市價610元)+2023年底前能源站換電免費折抵499元/月+7月底前購車再抽BMW。

現場購車加贈:Ionex輕巧牌照底板+Ionex車廂收納置物袋+Ionex小瓢蟲清淨機。