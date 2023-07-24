快訊

女足世界盃開踢！女性運動賽事更平等了嗎？

一年學費10萬起跳！法國「政治神童」任教育部長 意外揭菁英私校面紗

【早晨財經速解讀】 利空出盡？外資調高台積目標價 超級央行周來襲 聯準會最後一次升息？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸氣象預報 颱風杜蘇芮可能從台灣西南部擦身而過

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台24日6時發布的颱風「杜蘇芮」路徑概率預報圖。（取自大陸中央氣象台）
大陸中央氣象台24日6時發布的颱風「杜蘇芮」路徑概率預報圖。（取自大陸中央氣象台）

根據大陸中央氣象台24日6時發布的颱風預報，今年第5號颱風「杜蘇芮」的中心，24日5時位於台灣鵝鑾鼻東南方向約970公里的菲律賓以東洋面上，中心附近最大風力有13級（40米/秒），七級風圈半徑300-360公里，十級風圈半徑100-160公里，十二級風圈半徑50-70公里。

大陸中央氣象台預計，杜蘇芮將以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸加強，並逐漸向台灣南部沿海靠近，可能擦過或登陸台灣西南部沿海，之後向福建沿海靠近，於28日早晨至上午登陸福建沿海，登陸後向北偏西方向移動，強度迅速減弱。

受杜蘇芮影響，24日8時至25日8時，巴士海峽、台灣以東洋面、南海東北部和南部海域、台灣南部沿海將有6-7級、陣風8級的風，其中巴士海峽偏東海域風力可達8-9級、陣風10-11級。

颱風 福建 巴士

延伸閱讀

杜蘇芮進逼 金門剉得等 縣府給民眾這個建議

杜蘇芮路徑再南修 賈新興：周末第6號颱風生成機率高

中颱杜蘇芮閃過台灣？ 吳德榮：路徑南修仍侵台 慎防強風豪雨

杜蘇芮轉中颱「最新路徑往南偏」 氣象局估這地登陸機率高

相關新聞

杜蘇芮路徑再南修 賈新興：周末第6號颱風生成機率高

中度颱風杜蘇芮路徑再度調整。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube...

台南登革熱將破500例 永康防疫重點 擴大攤商採檢

台南本土登革熱疫情迅速升溫，短短4天新增103例，截至昨天下午累計499例。市府登革熱防治中心指出，永康區感染人數已超越...

小心荷包不保！北部萬安演習下午1點30分登場 出國要提早出門

112年度萬安46號軍民聯合防空演習，今天起至27日在各區登場，全國共分為七區演練與避災，北部地區今天下午1點30分至2...

毛小孩驟逝 她憂鬱暴瘦15公斤

許多人視寵物狗貓為家人，寵物過世時，許多飼主痛不欲生，更陷入憂鬱。精神科醫師表示，人與人疏離，寵物狗貓成為最親近的對象，...

30年增長2成 脂肪肝恐成新國病

肝病防治學術基金會推動全民腹部超音波檢查十年計畫，今年來到第三年，肝基會總執行長楊培銘表示，全台昨日檢查，結果發現，脂肪...

健康主題館／長輩遠離熱傷害 5穴位調節體溫

●長輩對冷熱不敏感，按摩穴位增調節能力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦