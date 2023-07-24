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大陸氣象預報 颱風杜蘇芮可能從台灣西南部擦身而過
根據大陸中央氣象台24日6時發布的颱風預報，今年第5號颱風「杜蘇芮」的中心，24日5時位於台灣鵝鑾鼻東南方向約970公里的菲律賓以東洋面上，中心附近最大風力有13級（40米/秒），七級風圈半徑300-360公里，十級風圈半徑100-160公里，十二級風圈半徑50-70公里。
大陸中央氣象台預計，杜蘇芮將以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸加強，並逐漸向台灣南部沿海靠近，可能擦過或登陸台灣西南部沿海，之後向福建沿海靠近，於28日早晨至上午登陸福建沿海，登陸後向北偏西方向移動，強度迅速減弱。
受杜蘇芮影響，24日8時至25日8時，巴士海峽、台灣以東洋面、南海東北部和南部海域、台灣南部沿海將有6-7級、陣風8級的風，其中巴士海峽偏東海域風力可達8-9級、陣風10-11級。
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