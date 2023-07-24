杜蘇芮路徑再南修 賈新興：周末第6號颱風生成機率高

中度颱風杜蘇芮路徑再度調整。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，各國模式及官方預報，雖均預估颱風路徑往南調整。依目前資料顯示，今天晚上有發布海警、明天中午前有發布陸警的機率，觀察明天颱風移動的速度和方向的變化。

賈新興說，預估周六至周日第6號颱風生成機率高。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，中度颱風杜蘇芮預測路徑再度往南修正，仍要注意動態發展，最快今晚可能發布海上颱風警報。要做好防颱準備，避免前往危險區域，以策安全。

根據中央氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以每小時8公里速度，向西北進行。氣象局預計今晚8時發布海上颱風警報，明天上午發布陸上颱風警報。

彭啟明說，目前杜蘇芮逐漸增強為中度颱風，颱風眼穩定，可能變成大而強的颱風，颱風警報範圍可能擴大至全台。由於高壓影響，颱風路徑向西修正，可能經過台灣南部近海後趨向福建沿岸，路徑變化大，需要持續觀察。