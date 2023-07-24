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健康你我他／清靜無憂享天年 貓狗作伴更好

聯合報／ 文／蕙蘭姥姥（新北樹林）
家中多了一隻小花貓，生活裡多了樂趣。圖／蕙蘭姥姥提供
家中多了一隻小花貓，生活裡多了樂趣。圖／蕙蘭姥姥提供

有一個夜晚，有感而發問自己：「這就是歲月靜好嗎？」沒人說話，長夜寂寥，人坐在椅子上打瞌睡。第二天一早四點多醒來，給自己一個答案：「對！這就是歲月靜好，無憂、清靜」。

把一時的感觸發給朋友，回應很快來了。朋友說：「人生多無奈，歡樂自己尋。閒花野草，白雲流水都堪寄情。春暖花開，正是鶯聲婉轉時節；卻不聞黃鶯輕啼。且洗耳殷盼」。朋友閒雲野鶴般的個性，顯然不以獨居為寂寥，還要求聽首歌唱和，可謂瀟灑曠達了。

隨著年事增長，見聞日深，人生經歷，大多了然。能清靜無憂的樂享天年，真的是極大的福氣。我雖然獨居，但兒孫住在附近，日日來往，仍互有照應。有朋友的兒女都在國外，或親人住得遠，或未婚又一人在台灣，才真是完全的獨居。

獨居，最怕就是病痛來磨。雖然她們都靠自己力量，度過確診的痛苦，但仍為她們未曾接受房客入住，十分揪心，萬一症狀太嚴重，身邊又無人，多麼危險。沒辦法為她們安排生活，也只有接受她們選擇的方式，繼續冒險獨居下去。

生活都會有轉彎的契機，希望她們都能有親人在身邊，溫馨度日。養貓狗作伴，也是不錯選擇，近來我家中就多了一隻貓，一隻很親人的小花貓，喜歡與人依偎作伴，讓生活裡多些彼此的關注，也挺有趣的。

獨居 確診 房客

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