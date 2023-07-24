健康主題館／長輩遠離熱傷害 5穴位調節體溫

●長輩對冷熱不敏感，按摩穴位增調節能力

●刮痧刺激血液循環，可改善身體散熱效率

●高溫恐使失智者狀況惡化，注意監控健康

夏日熱浪來襲，民眾發生熱傷害機會較往年增加。嬰幼童、慢性病患、65歲以上長者、長期服用藥物者、戶外工作者、運動員等族群容易因高溫而發生熱傷害，如果不適時做好防護措施，大量流汗可能造成脫水，甚至引發心肌梗塞、昏倒及休克。

散熱5穴位。圖／林舜穀提供

室內也會中暑 中醫穴位降溫法

引導長輩多喝水祕訣 製表／廖靜清 別以為在戶外才會中暑，即使宅在家不出門也要注意降溫！若室內空氣不流通、太陽的輻射熱無法散出，不少人因「捨不得開冷氣」而熱過頭。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，隨著年齡增長，身體新陳代謝和自我調節能力也逐漸下降，導致長輩對冷熱變化不敏感，容易出現穿著不合時宜，進而發生熱傷害。

林舜穀表示，透過穴位按摩，可以增加大腦中樞的調節能力，進一步改善發汗排熱，可以幫助身體散發熱氣的穴位，包含大椎穴、清冷淵穴、膏肓穴、命門穴、曲池穴，可以指腹按住穴位慢慢施力，舒緩頭昏腦脹。

●大椎穴：位於後背頸部與頭部交界位置，是頸部主要穴位，主要功效為升陽、益氣、退熱、補虛，多按摩有助於背部血液循環，進而影響全身溫度調節。

●清冷淵穴：顧名思義有寒涼之意，位於上臂伸側面，屈肘時肘尖直上二寸，主要是用來清除身體兩側的熱氣，具有清熱解除中暑頭痛、脖子緊繃的效果。

●膏肓穴：左右肩胛部內側偏上方的兩個凹點，即「膏肓痛」位置，這個穴位調節上半身的溫度，因無法自行觸摸，可使用按摩球按壓，消除燥熱。

●命門穴：位於腰部的中線上，大約在第二腰椎的水平處，多按摩可以活血通絡、腎虛腰痠，也有助於身體熱量分散。

●曲池穴：當手肘屈曲時，穴位就位在內側肘窩的端部，主要用於疏風清熱，可以疏通筋絡，緩解夏天中暑時的高燒、潮熱。

喝水促進代謝 補充應定時定量

熱傷害跟身體流失水分的程度有關。有些長輩不喜歡喝水，尤其是失智者的口渴敏感度降低，喝水不足引發譫妄、泌尿道感染，夏天則有脫水、中暑危機。林舜穀建議補水方式，應定時定量、增加風味、視覺提醒、容器輔助、製作水果冰塊等，增加飲水的誘因。並養成每天喝水至少1500至2000㏄，分多次喝、慢慢喝，要特別注意的是，避免飲用太多含糖飲料，除了造成肥胖、加重慢性病，糖分也會影響血液循環，不利散熱。