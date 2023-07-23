怕臭蛋低價售驚見4字頭 北市蛋商公會：颱風前有囤蛋潮

近期天氣炎熱，國內雞蛋買氣差，先前才傳出國產及進口雞蛋因新鮮度不佳，頻傳有臭蛋情況，今再傳部分蛋商怕雞蛋壞掉而低價拋售，甚至驚見「4字頭」零售蛋價，遠低於公告的批發價50元；北市蛋商公會理事長林天來坦言，確實有少之又少的個案，但颱風將抵台，預估會有一波囤蛋潮。

林天來表示，天熱加上暑假，雙北雞蛋買氣確實比較差，但中南部並沒有這麼問題，加上國人暑假會前往中南部旅遊，中南部觀光區如合歡山、南投日月潭、衫林溪、台南、谷關、台東、花蓮等，「生意太好，雞蛋還賣到不夠」，市區部分則維持一般銷售。

傳出部分蛋商低價稍受，市面上甚至出現每台斤45元的蛋價，林天來批「腦袋有問題」，但也坦言確實有極少數的蛋商怕雞蛋不新鮮降價出手，但本周蛋價仍維持產地價每台斤40.5元、批發價每台斤50元，雙北地區價格介於50至52元之間。

林天來說，杜蘇芮颱風預估周三、周四影響全台，這兩天預估會有一波買氣，民眾會想趁著颱風前囤一些蛋來因應，因此北部買氣會將提高，但要完全恢復買氣仍要等到9月開學後才能穩定。