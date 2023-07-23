颱風杜蘇芮攪局！綠島蘭嶼明午起減船班 台東棒球賽也延期

杜蘇芮颱風逼近台灣，中央氣象局預估下禮拜三、四最接近台灣，最快明天（24日）晚間發布海上颱風警報。東部航運中心表示，龍鴻公司原訂明天（24日）下午台東開往綠島及蘭嶼往台東航班取消，屏東後壁湖往返蘭嶼也取消。此外，縣府也宣布原本明天登場的中華職棒例行賽宣布延期至10月。

今天中午東部航務中心轉發轉龍鴻公司公告指出，因受杜蘇芮颱風外圍環流影響，7月24日原訂12點30分台東往綠島，以及下午3點蘭嶼往台東航班取消。此外，12點20分後壁湖往蘭嶼，以及下午2點45分，蘭嶼往後壁湖航班取消。

大發輪船公司部分，東部航運中心皆尚未接獲明天（24日）是否有停航消息，將採滾動式更新。

東部航運中心昨上午公告，因受杜蘇芮颱風外圍環流影響，7月25（周二）至7月27日（四）台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航。

同樣是受颱風影響，中華職棒也透過官網宣布，原訂7月25日至7月27日的台東例行賽，改在10月17日至10月19日舉行。縣府教育處表示，7月15日線上登記的各場次縣民回饋票券，將依序延用至10月17至19日，請鄉親比賽當日下午2點起至6點止，在第一棒球場憑序號及身份證證明文件兌換票券，如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。相關資訊逕上中華職棒大聯盟、中信兄弟及台東縣政府官網瀏覽。