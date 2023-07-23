40歲以上5成「脂肪肝」將成新國病 醫：置之不理釀肝癌

肝病防治學術基金會今日響應世界肝炎日舉辦「全島一肝 全民腹超總動員」活動，提供免費的腹部超音波檢查活動，串聯全台24家醫療院所，在一個上午的時間就檢查了4663名民眾，其中8成民眾都有肝異常情形，脂肪肝更超過5成，成為新國病隱憂。

肝基會總執行長楊培銘表示，一般民眾不知道脂肪肝「抽血檢驗不出來」，但脂肪肝置之不理會導致肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌，不可不慎；也並非減重後就可以安心，一定要超音波持續追蹤，避免病情在不留意時就出現惡化。

台大肝膽腸胃科醫師曾亮瑋表示，近年來脂肪肝有變多的趨勢，目前C肝新藥物可以治癒，B型肝炎健保給付條件也正在放寬，相對而言「脂肪肝」是目前需要關注的新目標，與代謝、肝臟疾病等密切相關。

曾亮瑋指出，飲食習慣、生活壓力都會增加肝臟的氧化壓力，造成肝臟比較容易發炎，成為脂肪肝，其實也不只是肝臟有油，B型、C型肝炎帶原者，建議半年追蹤一次；若有肝指數異常、發炎等，頻率得更密集，3個月就要追蹤一次；若有過肝硬化，或曾併發症腹水、腫大，以及食道靜脈瘤、胃靜脈瘤等出血的話，也建議3至6個月追蹤一次。

楊培銘也說，過往資料分析體重較輕的民眾脂肪肝比例僅1成，隨著體重愈重，脂肪肝比例也隨之增加，這部分也和遺傳有關。今年全台超音波的結果來看，脂肪肝比例最低的金門，但也有約38%，最高的雲林則高達73%，整體肝異常3795人，占81.4%，脂肪肝則有2505人，位目前脂肪肝仍有新國病的趨勢，針對脂肪肝的追蹤篩檢建議年齡則不是40歲，希望30歲民眾就可以持續追蹤。

曾亮瑋提醒，肝臟是沉默的器官，若沒有追蹤，等到症狀發生時，大多病況已來到晚期，若本身就有肝炎，可能都已出現轉移情形，對病人、家庭來說都是沉重的負擔。