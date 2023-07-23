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國家級警報響！南投縣大雷雨 13縣市豪雨大雨特報

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國家級警報響！南投縣大雷雨 13縣市豪雨大雨特報

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。圖／聯合報系資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。圖／聯合報系資料照片

氣象局發布南投縣竹山鎮、鹿谷鄉大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；並發布國家級警報。氣象局並發布台南市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域：嘉義市東區、西區，嘉義縣水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉，台南市白河區。

氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市地區及新竹縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、高雄地區及大台北、台中、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨：新竹縣山區、南投縣山區、台南市。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。圖／中央氣象局提供
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。圖／中央氣象局提供

南投 豪雨 大雷雨 氣象局

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