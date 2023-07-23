熱到崩潰！但這已是今後最涼夏天⋯20年統計數據告訴你：台灣每年熱更久

摘要 1.夏天不過剛開始，台灣每天10多個縣市高溫警報連發，地球均溫破了12萬年最熱。 2.從20年台北測站的溫度數據可發現，台灣不只更熱，還更早開始熱，熱更久。今年熱傷害的人數為去年同期的2倍。酷熱作為無聲威脅，對人體具高危險性，然大眾與政府仍難將其與一般天災等同視之。 3.即便聖嬰現象對台灣影響相對不大，但極端高溫對人類造成的影響全面性地加劇社會不平等、抑制經濟成長、並惡化通膨，台灣也難逃一劫。

今年夏天熱到你受不了？別意外，因為近期的高溫，已經刷新了12萬年的紀錄！

今年夏天，高溫一再刷新紀錄。而這不是10年、20年間的紀錄而已。

根據美國緬因大學氣候再分析儀（Climate Reanalyzer）數據，全球均溫在7月6日連續4天創下的是「地球史上最高紀錄」，可追溯回12萬年前的冰河時期。聯合國緊急召開記者會，示警「氣候變遷已經失控」。

至於台灣，進入7月後，每天10多個縣市高溫警報連發。

道路指示牌被「熱到融化」、各縣市在酷暑下工作的青農、建築工人紛紛傳出中暑、昏厥意外。這波熱浪將民眾烤得難耐，氣象專家卻指出「這只是開始而已」。

但最近10年，每1到2年夏天就會飄破38度，2016至2018年甚至年年出現。

不只如此，近10年台灣的夏天也變得「更早開始熱」。

2013年之前，連續30度的高溫通常在6月中旬後才會出現，不過2016年因為聖嬰現象，6月1日就出現了38度高溫。

到了2020年，暖化看起來更嚴峻，整個6月甚至只有1天不到30度。

此外，中研院、科技部、氣象局合作發表的《台灣版氣候變遷報告》指出，台灣夏天將「熱更久」。報告預測，最快到2060年，台灣就沒有冬天了。

從台北測站的數據來看，確實見到極端高溫天數不斷被突破，2020年大於36度的天數已經高達59天，等於每年有兩個月都處於極端高溫。

台灣進入6月後，每天多個縣市高溫警報連發。 (圖表製作者：劉怡廷)

20年台灣溫度數據：沒有最熱，只有更熱！還更早熱、熱更久

觀察中央氣象局台北觀測站點20年來夏季當日最高溫數據可發現，台灣夏天已明顯變得「更熱」。

從2013年往前看10年，平均2～3年才會出現一次飆破38度的夏天。

從2013～2023中央氣象局台北測站數據可看出：台灣夏天不只更熱，還更早開始熱，且熱得更久。 (圖表製作者：劉怡廷)

越來越致命的「無聲殺手」：熱傷害就診人數翻倍漲

被高溫炙曬絕不僅止汗流浹背的難耐。酷熱是美國天災之中的第一大死因，在大多數年份，酷熱造成的死亡人數比颶風、洪水和龍捲風造成的死亡人數總和還要多。

不過因肉眼不可見，一般民眾、甚至政府難以意識到高溫其實像颱風、地震等天災一樣具急迫性風險。然而，高溫與死亡風險的正相關性已被證實，一份香港中文大學和香港大學的合作研究發現，單一酷熱日將令死亡風險增加1.6％、單一熱夜則令死亡風險增至2.43%。

回看台灣國健署統計的熱傷害人次，今年7月光是第一週，因熱傷害的就診人數就達200人，對比去年同期翻漲超過1倍。台灣氣候悶熱，而炎熱與高濕度正是一個危險組合，當人體難透過揮發皮膚上的汗水來冷卻自己，多餘熱量積聚體內超過人體耐受40度時，便可能導致頭暈噁心、熱痙攣、熱衰竭和最致命的中暑。

台灣熱傷害就診人數從2023年至7月9日累計1230人，7月第一週比去年同期多出2倍。 (圖表製作者：劉怡廷)

數字的飆升，顯示人們尚未意識熱浪的潛在威脅，也代表，目前國家制定的法規、預警系統似乎仍不足保護高溫下脆弱的群體。綜觀熱傷害就診者基本資料，今年熱傷害就診人數最高的縣市為台中市、其次為高雄市、彰化縣，其中台中市已連續7年稱冠。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）和紅十字會與紅新月會國際聯合會(The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC)聯合發表的熱浪報告指出：「極端高溫的暴露是高度不平等的」。收入，基本上決定了應對高溫的能力。即便台灣冷氣覆蓋率已超過90%，但對低收入家庭而言「捨不捨得開」決定了曝露危險的程度。其他脆弱族群也包括在熱浪中求生的工薪階層、農民、學生、戶外活動者、慢性病患者等等，這些族群根據國健署統計高達1300萬人，他們基於身體機能限制、欠缺通風、冷卻設備而特別容易受炎熱影響。

熱浪為高通膨火上加油，燙傷經濟成長

酷熱的威脅不僅在健康，對於經濟更有影響。國際勞工組織（ILO）估計，當氣溫持續在攝氏33、34度時，工作者平均會失去50%產能。該組織也預測，2030年時，熱浪會使全球縮減等同於8000萬個全職工作的工時。

這將使得全球GDP損失近2.4兆美元，相當於日本GDP的一半。

當氣溫持續維持高點，工作者產能連帶下降。國際勞工組織（ILO）估計2030年，全球工時將因高溫縮減2.2%。 (圖表製作者：劉怡廷)

除了工作產能，路透專欄作家Antony Currie指出，聖嬰現象帶來的通膨恐怕是在新冠疫情、俄烏戰爭之後的「新經濟颶風」。

《巴隆金融週刊》（Barron's）報導，聖嬰現象對全球前3大糖出口國：巴西、印度、泰國帶來的衝擊，使得今年糖價已飆漲27%，全球第2大小麥出口國澳洲也預估今年至明年冬季作物總產量將下滑34%。

即便台灣受聖嬰現象的直接影響相對不明顯，不過一旦在這當中有颱風形成，聖嬰現象的作用恐加劇侵台強度，而若全球糧價開始高漲，台灣也難逃一劫。

夏季對我們來說已不再是青春海灘陽光，而是席捲生活各層面的炙熱威脅。如果不積極的減碳，控制全球暖化狀況，未來還會再更熱嗎？ 各項數據顯示，今年很可能是你最涼的夏天，因為未來的每一年，只會更熱。

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