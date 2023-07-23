國外研究：暑假學童使用螢幕時間增 比在學期間多39%

暑假能獲得高品質休息，但生活作息依然重要。國外研究發現，小學生暑假使用螢幕時間比在學期間多39%。專家建議，親子共同規劃假期安排，暑假仍要維持生活結構。

董氏基金會新聞稿指出，暑假期間，讓學童保持活躍，從事足夠的運動很重要，但根據南澳大學進行的研究發現，當小學生放暑假時，活動量明顯較少，花更多時間在螢幕上，也吃得更不健康，可能導致加速體重增加和對健康造成不良影響。

這項研究以358名四年級和五年級的小學生為對象，追蹤超過2年的時間，結果發現，在暑假裡，孩子們每天活動的時間減少12分鐘，久坐時間增加27分鐘，看電視或電腦的時間增加70分鐘，比在學期間多了39%，甚至表現出較差飲食行為，如吃更多垃圾食品等。

對此，屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興推論，若以南澳大學的研究結果假期使用螢幕時間高出39%換算，可能有些學童終日抱著手機、平板、電腦或電視度日，這種典型的「坐式生活」，將影響學童發育，特別是成長的關鍵期，需要規律、中高強度的身體活動才能刺激生長發育。

徐錦興表示，國中、國小學童家長暑假期間仍要多費些心力，建議親子共同規劃假期安排，避免過多螢幕使用壓縮到其他活動的時間，可參考國外螢幕使用時間指引建議，2至5歲1小時內、6至17歲不超過2小時，並規劃運動、藝術等非螢幕類活動，親子參與每項學習與動手操作。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說，寒、暑假期間要求孩子完全依照上學時的生活節奏不太容易，許多父母對於孩子日常作息應持續要求或管控還是放寬會陷入兩難。這份研究提到，幫助孩子維持穩定的生活日常與節奏，能促進學童身心健康，也是穩定情緒的重要因素。

戴怡君提供3個幫助孩子長假維持生活作息的方式，第1個是規律與充足睡眠，放假時讓孩子可以晚點睡，但仍須設定上床時間，避免無限制地睡到中午；第2個為練習「晚餐後戶外共同時間（TogetherOutside After Dinner）」，全家晚餐後一起到戶外走走或散步至少20分鐘。

第3點建議則是生活日常結合身體律動習慣，戴怡君建議，可以應用科技功能，如Siri、Alexa提醒每1小時要起身動動，或是在浴室的鏡子、冰箱或水壺等家中各處貼上便利貼，提醒自己上廁所、喝水、開冰箱前做伸展或其他律動。