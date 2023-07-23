今天大暑全台好熱 4縣市亮高溫橙色燈號

今天是24節氣大暑。天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（橙色），今天中午前後高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、台北市地區、新北市地區、台中市地區、雲林縣地區、台南市地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫橙色36度燈號：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

高溫黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、台中市、雲林縣、台南市、宜蘭縣。

今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。

明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。今晚起東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海亦有長浪發生的機率。