今天大暑全台好熱 4縣市亮高溫橙色燈號
今天是24節氣大暑。天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（橙色），今天中午前後高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、台北市地區、新北市地區、台中市地區、雲林縣地區、台南市地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。
高溫橙色36度燈號：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。
高溫黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、台中市、雲林縣、台南市、宜蘭縣。
今天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。
明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。今晚起東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海亦有長浪發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言