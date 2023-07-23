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大陸預測 颱風杜蘇芮27日凌晨將從台東登陸
針對今年第5號颱風「杜蘇芮」，大陸中央氣象台23日10時最新預報指出，杜蘇芮將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動。根據大陸中央氣象台製作的路徑概率預報圖，預計杜蘇芮將於周四（27日）凌晨自台東登陸。
大陸中央氣象台發布的「颱風公報」顯示，杜蘇芮23日上午8時位於菲律賓馬尼拉偏東方向約840公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有10級（25米/秒），七級風圈半徑300-340公里。
預計杜蘇芮將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，24日轉向西北方向移動，向台灣東南部沿海靠近，強度逐漸加強。
受杜蘇芮影響，23日白天至24日白天，菲律賓以東洋面將出現較強風雨天氣；24日夜間開始，巴士海峽、南海東北部、台灣以東洋面、台灣海峽、台灣沿海、福建沿海將先後出現強烈風雨天氣，過往船隻應注意航行安全。
從大陸中央氣象台製作的路徑概率預報圖來看，杜蘇芮27日將從台東附近朝西北方向穿越台灣南部，並於當天稍晚登陸福建。
另，據陸媒潮新聞報導，受杜蘇芮逐漸接近影響，浙江溫嶺市石塘鎮釣浜漁港22日已有500艘漁船停泊在此，防範颱風可能帶來的損害。
消息指出，截至22日止，溫嶺已有2,000多艘漁船進入各大漁港停泊，不少漁民都收集網具到船上，加固纜繩並進行前後拋錨，以提升其漁船的抗風能力。
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