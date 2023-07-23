最快明晚海警、周二白天陸警 氣象局：東南部登陸機率大

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。圖／氣象局提供
杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。圖／氣象局提供

杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風。中央氣象局預報員徐仲毅說，明天晚上到周二清晨有可能發布海警，周二白天有可能發布陸警，東南部登陸機率比較大，靠近台灣時強度將達中度颱風上限，「甚至不排除更強」。

杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。徐仲毅表示，颱風接近台灣期間，強度會明顯增強，偏西北西前進，明天之後明顯北轉，而北轉角度和接近台灣過程將會決定影響台灣天氣程度。

徐仲毅表示，杜蘇芮颱風預計接近中度颱風上限機率高，七級風平均暴風半徑將從100公里增大到300公里左右，對台灣影響免不了，要嚴加戒備，全台有大雨和豪雨發生機會。

他說，周二開始受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島、基隆北海岸雨勢會明顯增加。到了周三、周四，颱風的影響遍及全台，如果路徑偏北一些，東北部和北部影響會變大，降雨預報仍有不確定性。周五之後颱風遠離，因為改吹西南風，中南部降雨將變明顯。

長浪部分，今晚東南部、恆春半島，明天東半部、基隆北海岸都會有長浪，周三起各地沿海都有長浪發生機率。

至於路徑是否再調整，徐仲毅說，影響因素包括颱風受到太平洋高壓強度影響，第二決定是颱風本身的發展。預期台灣東南部沿海機率靠近的機率比較高，這個颱風距離台灣很近、且靠近時強度達中颱上限，甚至不排除更強。路徑預報上還是有變數，要注意最新的天氣預報。

杜蘇芮颱風有可能侵襲台灣，徐仲毅說，東南部登陸機率比較大，更北、更南邊一點都有可能。目前路徑看來，東半部、南部影響最大。如果路徑北偏一點，將造成北部、東北部影響會相當大。路徑還是有不確定性。

周二開始受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島、基隆北海岸雨勢會明顯增加。到了周三、周四，颱風的影響遍及全台。圖／氣象局提供
周二開始受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島、基隆北海岸雨勢會明顯增加。到了周三、周四，颱風的影響遍及全台。圖／氣象局提供
杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。圖／氣象局提供
杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。圖／氣象局提供
杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。圖／氣象局提供
杜蘇芮颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置東南方1200公里海面上。以每小時7公里速度，向西北西進行。圖／氣象局提供

杜蘇芮颱風 基隆 天氣動態 颱風

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