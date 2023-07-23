杜蘇芮颱風進逼 河川局巡檢台東水門盤點防汛機具

颱風杜蘇芮目前位於菲律賓東方海面，多國模式認為會直接向台灣靠近並帶來劇烈天氣，台灣東半部首當其衝，第八河川局高度警覺、密切關注颱風動態，全力做好台東防汛應對措施。

經濟部水利署第八河川局長李宗恩表示，利用颱風來臨前的週末假日進行轄區水門巡檢，確保水門可順利排水，並進行抽水機維護保養，盤點防汛應變機具功能正常，隨時待命，全力投入防汛抗災工作。

另外，視情況及早啟動搶修（險）開口合約，預布機具在台東海岸成功段及卑南溪中游寶華堤段、下游石山堤段3處因應；加派人機務必於第一時間進行搶險，避免災害擴大。

八河局近日已完成台東大堤基礎保護工改善、中濱及豐谷豐里海岸保護工補強，提高抵禦防洪及颱風長浪的能力；針對河道部份，近期已完成后湖河段疏濬28.57萬方，使排水通暢。

李宗恩指出，將持續落實水情每日3查，加強關注颱風動向及變化，因應降雨可能帶來的災害預做準備並嚴密監控，持續關注台東縣及金門縣水情，適時開設緊急應變小組，以因應與處置各種可能突發狀況，並與台東及金門縣政府建立防汛平台以保持密切聯繫，共同強化防汛整備。

八河局呼籲金門及台東地區鄉親應做好防颱準備，嚴防豪大雨威脅，並加強清理陽台洩水孔及自家周邊排水溝、適時使用防水閘板，以降低可能發生的積（淹）水事件。

此外，杜蘇芮颱風將讓海邊出現長浪，提醒民眾應遠離海岸線，隨時善用水利署水情App、中央氣象局QPlus App、防災資訊網等相關防汛防災避災工具，及早因應、防範颱風可能帶來的損失及災害。