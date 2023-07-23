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曾罹癌今參與百人捐髮 9歲女童：幫助癌友很開心

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91名大、小朋友一同參與。黃小妹（前排左三）、郭小弟（前排中）。記者余承翰／攝影
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91名大、小朋友一同參與。黃小妹（前排左三）、郭小弟（前排中）。記者余承翰／攝影

「可以幫助他們（指癌友）我很開心。」今年9歲的黃小妹童言童語的說。曾經罹癌的她，22日在癌症希望基金會舉辦的「2023首望相助 希望從頭開始」百人捐髮活動中，捐出自己留長超過一年的頭髮

黃小妹在一歲時罹患急性淋巴性白血病（ALL），母親說，當時年紀太小，黃小妹並不知道自己曾經罹癌，只知道小時候有一段時間住院。罹病期間，黃小妹也歷經掉髮，故媽媽鼓勵她留長頭髮，幫助更多有相同經歷的癌友。

12歲的郭小弟是帥氣的運動男孩，為了這次捐髮，小二時就開始把頭髮留長，至今已經國一，期間歷經新冠疫情、捐髮活動暫停，他索性繼續留髮，此次捐出的頭髮長達67公分。他笑說，留長頭髮走在路上一度被認成女生，每天洗髮、吹頭髮又是一場苦戰，短時間內暫時不想再捐。本身也參與捐髮的郭小弟母親說，自己還會再響應活動，會鼓勵兒子但也尊重其意願。

「2023首望相助 希望從頭開始」百人捐髮活動台北場共有91名捐髮者捐出30公分以上的長髮。癌症希望基金會董事邱秀渝表示，外貌的巨變常讓癌友沮喪、畏懼面對世界，捐髮行動邁入第21年，累積將近22萬束髮束，堆疊起來可達117座台北101的高度。

她指出，台灣每年有將近10萬人因癌症治療而掉髮，除了化學治療，乳癌的荷爾蒙療法等，也會造成落髮。今年捐髮活動共舉辦北、中、南3場，累計近200名捐髮者的愛心，年齡橫跨4到59歲，其中不乏曾經罹癌的病友；捐髮者不畏天氣炎熱，還要承受他人質疑的眼光，令人敬佩。

活動主持人楊月娥則說，自己的女兒小蓁也曾罹癌，雖然落髮情況不是非常嚴重，但在水槽中看到女兒掉落的頭髮，仍會將其撿起端詳，心中充滿不捨。身邊有些罹癌朋友發現，原本是直髮，新長出的頭髮卻是捲髮，「這象徵了重生，迎向癌後新生活。」

癌症希望基金會指出，這些髮束還需要後續處理才能成為可使用的假髮，每頂假髮處理費用大約3500元；真髮製成的假髮比起尼龍製造的假髮，更透氣、也更柔軟，癌友治療時頭皮也常出現狀況，真髮做成的假髮能讓癌友比戴尼龍製假髮更舒適。

癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91人報名參與，現場並提供幾頂募髮製成的假髮，讓小朋友嘗試為假髮做造型。記者余承翰／攝影
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91人報名參與，現場並提供幾頂募髮製成的假髮，讓小朋友嘗試為假髮做造型。記者余承翰／攝影
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91名大、小朋友一同參與，許多小朋友開心地高舉自己剪下的頭髮。記者余承翰／攝影
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91名大、小朋友一同參與，許多小朋友開心地高舉自己剪下的頭髮。記者余承翰／攝影
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91名大、小朋友一同參與，許多小朋友開心地高舉自己剪下的頭髮拍照留念。記者余承翰／攝影
癌症希望基金會22日在三創生活園區舉辦捐髮活動，共有91名大、小朋友一同參與，許多小朋友開心地高舉自己剪下的頭髮拍照留念。記者余承翰／攝影

頭髮 罹癌 癌症治療

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