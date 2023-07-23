杜蘇芮颱風恐自花東登陸風雨最劇烈 專家：今將轉中颱 周二海陸警

杜蘇芮颱風來勢洶洶。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，依最新預報資料來看，今天颱風仍在菲律賓東方緩慢向西移動，強度持續增強，有機會達到中度颱風等級。

中央氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。其強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定，留意氣象局發布最新天氣資訊。

吳聖宇說，明天太平洋高壓引導的力量增強，杜蘇芮颱風將加速向西北移動，趨向台灣東南部海域。周二颱風逼近，海陸警報也將陸續發布，預估發布範圍會涵蓋全台陸地及周圍各海域。

吳聖宇表示，周三颱風接近本島陸地，暴風圈可能從清晨到上午起就會接觸台東、恆春半島一帶陸地。涵蓋範圍逐漸擴大，預估到周三晚間就會籠罩全台灣。

他表示，颱風中心有機會在周三深夜到周四凌晨之間在花東交界一帶登陸，並繼續向西北穿越台灣上空。周四上午在西部沿岸出海後趨向福建，周四晚間暴風圈就可望脫離台灣陸地。到了周五杜蘇芮颱風將會進入福建，對台灣影響逐漸減小。

颱風今天對台灣仍無影響，吳聖宇說，受到高壓外圍東南風影響，還是維持午後有雷陣雨的天氣型態，主要降雨區域在西半部山區及近山的平地，仍會有局部大雷雨或短時較大雨勢發生機會，東半部大致為多雲到晴。溫度偏高炎熱，外出要注意防曬防中暑。

明天颱風外圍偏東風靠近，但影響仍不大，花東地區、恆春半島有些局部短暫陣雨，西半部山區、近山區平地仍有局部午後雷陣雨。不過，吳聖宇說，受到氣流過山下沉作用的影響，熱對流的發展程度可能會較為減弱，還是要留意局部短時較大雨勢出現的情況，北部、東北部、東南部及恆春半島沿海風浪將逐漸增強。

吳聖宇表示，周二颱風外圍環流的影響趨於明顯，大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島、高屏山區等地有短暫陣雨，局部單點有大雨發生機會，桃園以南到台南以北的西半部地區受影響還不明顯，山區有局部短暫陣雨，平地大致還是多雲天氣為主。北部、東北部、花東、恆春半島沿岸風浪持續增大，西半部沿岸風浪還未明顯增強。

周三颱風環流靠近，吳聖宇說，暴風圈逐漸籠罩，各地風雨以及沿海的風浪逐漸加大。北部、東半部、恆春半島等地從清晨起，風跟雨的狀況就會漸趨明顯，尤其時間愈晚，颱風中心愈接近，風雨愈強。

他表示，中南部地區從周三下半天起也將逐漸有一陣一陣的風雨狀況開始出現，但還不會特別明顯，可能要從深夜開始風雨感受就會愈來愈顯著。

吳聖宇說，周三深夜到周四白天這段期間颱風中心通過台灣上空，將是各地風雨最為明顯的一段時間。首當其衝的花東地區預估會是風雨最為劇烈的區域，其次是宜蘭地區以及北部的基隆、大台北、桃園、新竹等區域，受到中心北側偏東風到東南風影響，也會有較為強烈的風雨出現。

他表示，中南部地區則是等到颱風中心過山後，引進明顯的偏南到西南風，也就是周三深夜起到周四白天這段期間風雨會比較大，時間雖然較為落後，但是風雨情況應該也會很明顯。

吳聖宇說，整個颱風的風雨減緩，可能要等到周四晚間到周五清晨，周五雖然颱風已經遠離，但是受到後續偏南風影響，水氣仍多，各地還是會有短暫陣雨，中南部地區要留意較大雨勢出現的機會。

29至30日太平洋高壓外圍逐漸靠近，天氣型態趨向夏季型午後雷雨為主，但是熱對流發展可能較為旺盛，有機會出現大雷雨或局部短時較大雨勢，假日外出時仍要特別注意。