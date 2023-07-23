杜蘇芮颱風這2天影響台灣最嚴重 彭啟明：預測登陸地點修正在這

杜蘇芮颱風有機會成為今年第一個侵台颱。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，杜蘇芮颱風路徑預測上，預測登陸地點向南修正於台東縣成功鎮附近。仍有調整空間，但各種預測模式有逐漸收斂趨勢。

彭啟明說，建議做好防颱準備，留意周二、周三陸續發布的各種警報，周三、周四是影響台灣最嚴重的時候。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，各國模式及官方預報模式均顯示，颱風預估路徑均朝台灣方向移動， 依目前路徑和移動速度顯示，周二有發布海警和陸警的機率， 周三深夜至周四颱風影響最劇烈的期間，觀察明後兩天預報的趨勢。

中央氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。其強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定，留意氣象局發布最新天氣資訊。