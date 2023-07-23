杜蘇芮路徑再變偏南 彭啟明示警：預做防颱準備

中央氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。其強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定，留意氣象局發布最新天氣資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，預報路徑再度調整，和上一報相比偏南，可留意周二、周三陸續發布的颱風警報。

他說，路徑不同對於雨量估計就會有所不同，持續關注，預做防颱的準備是最重要的，沒有準備都只是空談。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，環境以東南風為主，台東及恆春半島有零星降雨，清晨台南以北地區亦有零星短暫陣雨。

今天午後受熱力作用影響，西半部地區及東半部山區雷陣雨的機率高，西半部地區並有局部大雨發生的機率，且下雨時間較長，部分地區可能持續至晚上，外出建議攜帶雨具備用，前往山區注意坍方、落石及溪水暴漲的風險。

氣溫方面，高溫普遍在32到35度，其中大台北、南高屏及台中、雲林、宜蘭近山區的平地以及花東縱谷有局部36度高溫出現機率，外出注意防曬並多補充水份。

明天偏東風為主，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

周二颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，且雨勢逐漸增大，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周三、周四預測颱風最接近台灣，受颱風及其外圍環流影響，北部、東北部及東部有陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。周五颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨。

周六南方水氣增多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，周二至周四各地沿海皆有長浪發生的機率，海邊活動務必注意安全。