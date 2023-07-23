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杜蘇芮登陸機率高 吳德榮：侵台前強度達顛峰轉強颱 威脅加劇

杜蘇芮登陸機率高 吳德榮：侵台前強度達顛峰轉強颱 威脅加劇

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
歐洲系集模式模擬（左圖，取自weathernerds.org）的系集平均路徑，各別系集成員分散在其東、西兩側，東側成員大多通過台灣。美國系集模式模擬（中圖，取自weathernerds.org）的系集平均路徑大幅往西調整，通過台灣東北部，西側成員則大多通過台灣。中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖（右圖，取自氣象局網站）顯示，杜蘇芮向西轉西北，侵襲台灣機率高達80%。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬（左圖，取自weathernerds.org）的系集平均路徑，各別系集成員分散在其東、西兩側，東側成員大多通過台灣。美國系集模式模擬（中圖，取自weathernerds.org）的系集平均路徑大幅往西調整，通過台灣東北部，西側成員則大多通過台灣。中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖（右圖，取自氣象局網站）顯示，杜蘇芮向西轉西北，侵襲台灣機率高達80%。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布5縣市大雨特報，今晨南投、彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，杜蘇芮颱風從菲律賓東方海面，先向西轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，東側成員大多通過台灣。

他說，美國系集模式模擬的系集平均路徑大幅往西調整，通過台灣東北部，西側成員則大多通過台灣。中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖顯示，杜蘇芮向西轉西北，侵襲台灣，28日2時中心已在福建；侵襲台灣前，強度正達顛峰，跨過強烈颱風門檻，侵襲機率已高達80%，仍在提高中；其威脅加劇，絕不可輕忽。

至於杜蘇芮在哪登陸？吳德榮說，預報資料仍將頻繁調整，若忽視其不確定性，而過早去強調，不斷更換的登陸點，徒增民眾困擾而已。

今天白天起晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區，仍應注意。北部24至36度，中部23至36度，南部25至37度，東部22至37度。

吳德榮說，明天、周二颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸明顯，背風面西半部平地晴熱、應防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。

他表示，周三至周五上半天受颱風影響，各地風雨最大。周五下半天颱風遠離、風雨漸停。周六天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨。

中央氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。圖／取自氣象局網站
中央氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。圖／取自氣象局網站

颱風 吳德榮 氣象局

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