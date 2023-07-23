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紐西蘭乳品後年0關稅 酪農連署「請為台灣乳業尋找出路」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，並在網路上連署，短短幾超過千人響應，呼籲外界關心台灣酪農的未來。本報資料照片
2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，並在網路上連署，短短幾超過千人響應，呼籲外界關心台灣酪農的未來。本報資料照片

二○二五台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計，儘管行政院長陳建仁允諾會全力協助本土酪農，朝九成國產鮮乳自給率的目標邁進，不過仍有不少酪農焦慮，在網路上發起連署，盼政府協助台灣乳業尋找出路，短短幾天已破千人響應。

連署書上說明，乳業危機已迫在眉睫，面對來勢洶洶的進口乳品，酪農們想問政府，除了要求減少牛隻飼養頭數、減少生乳產量外，有沒有積極的政策協助乳業尋找出路。

根據統計，台灣酪農戶僅剩下約五百戶。中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，今年已有牧場因乳廠收購緊縮，被迫提前結束營運，不希望看到台灣酪農產業被消失，更不希望看到台灣孩子，未來再也喝不到台灣在地的「鮮」奶。農委會即將在八月升格成農業部，希望農業部門轉型發展之際，也能帶領台灣酪農產業的同步前進，

方清泉說，台灣鮮乳的優勢在於運送路程短、新鮮，從乳牛擠乳到上市，可能一天就出現在架上了，因此近期酪農也提議，目前的鮮乳標章是否可以改為「國產」鮮乳標章，與進口乳品能有明顯的區隔。

農委會畜牧處副處長江文全表示，我國酪農業的競爭不僅只來自紐西蘭進口乳品，這幾年植物奶的興起、讓乳品冷飲有不同的選擇，都必須通盤考量；我國酪農可趁勢轉型，朝向產業分工，以因應未來可能的衝擊。政府也會繼續輔導多元乳品開發，協助轉型。

農委會表示，將持續輔導酪農提升競爭力，包括更新自動化設備、穩定廠農收購合約、食農教育推廣國產鮮乳、強化牛隻疫病防治等。

農委會 農業部 食農教育

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