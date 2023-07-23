陸鰻搶進日本 台鰻上千公噸待銷

雲林縣鰻魚養殖產量位居全台之冠，占全台約七成，九成外銷日本，前兩年受疫情影響外銷受阻，今年疫情解封，卻又遇上中國大陸鰻魚大舉攻進日本市場，鰻魚養殖業者昨開嗆，去年鰻魚滯銷，今年仍有上千公噸待銷，銷日訂單逐年降低，漁業署卻不聞不問，為了鰻農生計，月底將北上漁業署反映。

漁業署則強調，產業要維持競爭力，精進技術不斷進步，才可能因應外銷市場的變化，將輔導業者不再以單一日本市場為主。

據漁業署統計，台灣成鰻外銷量在二○一七年有二一八四噸，價值十四億元，二○二○年，受疫情影響，驟降至一○六六噸，約十億六千萬元，去年回升到一七八六噸、十二億一千萬元，不過今年截至六月，僅外銷六○二噸。

雲林縣府與漁業署昨在雲林口湖舉辦國產鰻魚行銷推廣記者會，雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達卻當場開嗆，指因大陸加入競爭市場，台灣銷日訂單逐年減少，加上國人不習慣吃鰻魚，近幾年養殖業非常艱辛，先前受疫情影響，鰻魚外銷受阻，至今仍有一千噸鰻魚待銷，卻不見漁業署出手幫忙。

農委會漁業署副署長陳建佑表示，受到疫情影響，外銷市場變動，加上之前航運價格高漲，以及這十年來鰻苗資源供應不穩定影響，台灣鰻魚外銷確實正在衰退。漁業署將輔導業者不再以單一日本市場為主。

漁業署養殖組長陳文深表示，鰻魚目前外、內銷各占五成，會導養殖業者提升技術，也會透過食魚教育推廣，鼓勵民眾多吃鰻魚，對業者批評虛心接受。

雲林縣長張麗善說，口湖鰻魚養殖面積和產量位居全台之冠，有鰻魚故鄉的美譽，且國產鰻魚加工技術優良，鼓勵民眾可以多吃鰻魚。