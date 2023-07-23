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離島缺水域活動教練／非法亂象不管 專家：恐砸了招牌

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
暑假是離島旅遊旺季，小琉球旺季每天可達八千至一萬兩千人次登島。 圖／本報資料照
暑假是離島旅遊旺季，小琉球旺季每天可達八千至一萬兩千人次登島。 圖／本報資料照

暑假是離島的觀光旺季，遊客多，但缺工問題嚴重，反助長非法業者，其中又以水域活動最嚴重。品保協會表示，水域活動教練多採非典型聘僱，相較一般正職更難募工，適逢旺季自然也會出現很多非法業者，不僅影響安全，也可能衍生消費糾紛。學者則提醒，非法亂象不僅有安全疑慮，對當地觀光品牌也是很大傷害。

品保協會公關主委李奇嶽表示，離島旺季普遍落在清明節後至中秋節前，約半年時間，不過因離島資源及量能有限，從搭船、搭車到吃飯都要排隊等待，加上戶外活動多「看天吃飯」，最常遇到行程不順、不如預期等消費糾紛，機位不足被取消，或搭飛機變成改搭船等糾紛也很常見。

李奇嶽表示，離島水域活動以澎湖遊客最多，小琉球居次，緊接才是綠島、蘭嶼。以近年熱門的ＳＵＰ來看，每位教練從教育、養成到上線平均至少要三至六個月，合法業者想找足具有一定經驗的教練多半很難。當地甚至有很多未合法登記營運或依法投保的教練，自己租貨櫃攬客，即便地方政府想輔導，教練考量客源不穩定，多數排斥花錢租店面辦理登記。

他說，疫後人力流失，又因水域活動教練非穩定性工作，多採非典型聘僱，相較一般正職更難募工，適逢旺季自然也會出現很多非法業者。他也呼籲旅行業者，在找水域活動包行程時，務必慎選合法業者避免衍生消費糾紛。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，缺工雖然是全台問題，但離島跟交通不便的風景區，如阿里山、清境農場都有更嚴重的趨勢，除非是本地人，否則外來就業者相較於薪資，更在意休假、進修、下班後休閒活動等條件，導致就連太魯閣晶英酒店這種大品牌，因地理位置交通不便，也不易找人。

劉喜臨表示，對於缺工助長非法觀光活動的亂象，公部門應有適當力量介入，地方自治團體也應自律約束，因為這不僅對消費者安全有很大影響，也對當地觀光品牌是很大傷害。

品牌 小琉球

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