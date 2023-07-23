暑假缺工嚴重 離島互搶水域教練

暑假旺季，離島人潮不斷，平均每天可迎上萬名遊客，但疫後缺工問題未解，不僅旅宿業首當其衝，包括餐飲業、水上遊憩業也受影響。業者苦嘆，即便祭出比本島還高出一、兩成的薪資，都難找人，還有業者祭出淡季可休長假並支薪等條件，但同樣無人應徵，擔心長期缺工影響服務，恐不利觀光發展。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，澎湖約有一千兩百間民宿、五十多間飯店，整體缺工狀況仍有兩成，短期只能媒合學生工讀協助，長期找人還是很困難。小琉球民宿業者也說，小琉球旺季每天可達八千至一萬兩千人次登島，當地戶籍人口約一萬兩千人，真正居住不到八千人，扣除跑漁船，大多數人家裡也有經營觀光事業，要找員工實在不容易。

在小琉球經營民宿十二年的楊姓業者表示，目前全島有合法登記民宿約三百多家，實際經營約有四、五百家，以自己民宿為例，目前僅十二名房務要負責四十八間房，還缺至少兩成人力，他和妻子要一人顧櫃台、一人協助房務才應付得過來。

楊老闆指出，小琉球即便開出三萬五千元薪水，供吃供住，但離島生活物資貧乏，年輕人不見得會為了錢來此工作，觀光局提供的補貼也不具誘因。

楊老闆表示，雖然暑期有打工換宿學生，但平均每人每天僅工作三至六小時，素質參差不齊，工作才上手沒多久就要回去本島，對長遠人力幫助不大。

廿九歲餐飲業老闆PAUL，和好友到小琉球創業開酒吧。他表示，近年有不少年輕人到離島創業，希望帶動地方觀光，但最大困難就是人力難找，因為離島工作普遍升遷管道少、發展不夠長遠。

適逢暑假旺季，不少餐廳、酒吧每天高朋滿座，PAUL說，因當地人口外流嚴重，員工多是透過朋友介紹或邀請有興趣的客人來打工，酒吧雖有十一名員工，但只有兩位是正職，只能走一步算一步。

此外，水上遊憩是離島熱門活動，有澎湖業者透露，雖然暑假遊客多，但教練不好找，近年不少教練更轉往小琉球、蘭嶼等地，離島之間互相「搶人」很正常，雇用不具執照的教練甚至已是不成文規定。另有小琉球業者表示，即便當地冬天不受東北季風影響，能營運時間相對較長，但短期工讀的教練未必願意一整年都待在離島。