「杜蘇芮」明增強為中颱 蘭嶼、綠島客輪25日起停航

暑假到來，不僅國旅正夯，出國旅遊更是許多人的第一首選，重溫許久不見的國外空氣！然而機場湧現人潮，亂象也隨之產生，一名部落客透露，近期回台灣領行李都會因「1狀況」爆氣，只見台灣人總不顧機場內的警示標誌，硬是擠到行李輸送帶前等候行李...

2023-07-22 20:33