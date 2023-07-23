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「杜蘇芮」明增強為中颱 蘭嶼、綠島客輪25日起停航
輕颱杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風預估明將增強為中度颱風，北轉角度是影響台灣程度的關鍵，周二（廿五日）發布海警機率高，同時也不排除發布陸警，周三、周四（廿六、廿七日）距離台灣最近，屆時預期將達中颱上限，北部、東北部及東半部地區影響最大。若登陸，將是時隔三年十個月後，首個登台的颱風。
受到颱風影響，航港局東部航務中新表示，周二至周四，台東往返綠島、台東往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼航線全部停航，周五（廿八日）以後的船班，將視颱風的影響程度再行通知。
氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風昨下午位在鵝鑾鼻東南方一三六○公里海面，偏西行進且速度不快，預估明天就會增強、擴大半徑，對台威脅性很大，不容小覷。
他指出，杜蘇芮颱風預計周三、周四最接近台灣，將對北部、東北部及東半部地區帶來雨勢，全台沿海周邊都將有長浪及風浪出現。至於是否達放颱風假標準，還要再觀察。
林定宜表示，今天天氣仍以午後雷陣雨為主，東半部及恆春半島有不定時短暫雨，明天東半部及恆春半島也有間歇性雨勢。
周二起，受颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島雨勢強度增加，且愈晚愈明顯，午後西半部地區也有雷陣雨。
溫度方面，林定宜表示，未來一周持續高溫炎熱，西半部地區約卅四至卅五度，東半部約卅二至卅四度，西半部、花東縱谷、河谷附近也有卅六度極端高溫出現的機率。
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