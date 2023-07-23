文化幣 明年16到22歲都能領

蔡政府選前再釋政策利多，行政院長陳建仁昨宣布，今年針對十八至廿一歲推出的文化成年禮金一千兩百點文化幣，明年起擴大發放範圍，十六至廿二歲皆能領取，受惠人數預估從原本的一百萬人，增加到一五○萬人。文化部長史哲則說，文化幣未來希望常態化，成為年輕人接觸文化重要的一次機會。

文化部指出，成年禮金自六月六日開放使用至今，領取人數超過六十六點八萬人，抵用達卅二點二萬人，抵用金額逾二點八六億元。

陳建仁表示，文化部一直在爭取擴大文化幣適用範圍，希望放寬適用年齡，前天審查明年度總預算時，大家認為文化商圈可以用文化幣消費的點很重要，應該要加強。

陳建仁說，希望藉由明年擴大辦理文化成年禮金，鼓勵年輕人運用文化幣看表演、電影及購書等藝文活動，促進觀光旅遊及消費，同時培養年輕人文化氣質與藝術素養。