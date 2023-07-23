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器官捐贈追思 家屬：讓生命延續

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄長庚院長王植熙（右一）說，高雄長庚已成立特別小組，讓急性肝臟衰竭而需要換肝的病人能夠得到緊急照會。記者王勇超／攝影
高雄長庚院長王植熙（右一）說，高雄長庚已成立特別小組，讓急性肝臟衰竭而需要換肝的病人能夠得到緊急照會。記者王勇超／攝影

高雄長庚醫院昨辦器官捐贈追思會，35歲澎湖陽光之子「阿智」去年籌畫結婚，兼職外送不幸遇酒駕車禍腦死，家人遵從遺願捐贈器官，將他從三軍總醫院澎湖分院轉送回本島，成為首位跨海捐贈者。家屬說希望阿智的精彩人生由有緣人接續，讓年輕生命繼續發光發熱。

長庚醫院已協助951位逝者完成器官、大體、病理捐贈，3700多人重獲新生。歷經肝昏迷病危的退休警官林靖秉，女大生「小翎」換腎重生後選讀醫管系，兩人與其他受贈者在追思牆前向捐贈者暨家屬致上最深敬意。

阿智生命停格在35歲，捐出心臟、腎臟、眼角膜、骨骼、血管。妹妹說，父母工作繁忙，哥哥「兄代父職」照顧她長大，大學未畢業就得到會計師工作，曾遠赴大陸工作，後考量家人健康及疫情返回澎湖經營民宿，趁旅遊淡季兼職外送，結婚前離世，家人很不捨。

林靖秉是B肝帶原者，4年前上班突然昏迷送醫，檢查結果猛爆性肝炎，需接受肝臟移植，但妻女因血型及肝臟容積問題無法捐贈。

「當時嚴重腹水、無法進食，幾乎放棄求生」林靖秉說，等待半個月獲得大愛捐肝，今年得以順利從服務36年的警務工作退休。

長庚院長王植熙表示，去年因疫情影響，捐贈人數下降，309人完成捐贈，目前各類器官組織等待移植病人超過一萬人。

器官捐贈 澎湖

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