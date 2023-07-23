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優化醫療 苗縣將設2家區域教學醫院

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗海線地區的苑裡李綜合醫院攜手台中榮總優化偏鄉醫療。聯合報資料照片
苗栗海線地區的苑裡李綜合醫院攜手台中榮總優化偏鄉醫療。聯合報資料照片

苗栗縣民多年來期盼有醫學中心落腳，但礙於縣內人口等條件難以實現。苗栗縣衛生局提出多項提升醫療服務品質的規畫，並強調5年內將有竹南、大川2家新醫院，為恭及苗栗醫院也將擴院，為恭、苑裡李綜合並透過策略聯盟轉型引進醫學中心資源，發展縣內「北中國、南中榮」醫療環境。

最近有民調顯示苗栗縣民憂心的縣政發展問題，醫療環境居首，高達63.85％。多年來不少縣民期盼有醫學中心進駐，解決急重症患者奔波外地就醫之苦，但遠雄健康醫療園區計畫破局後夢碎。

苗栗縣衛生局指出，縣府每年持續輔導醫院向中央爭取超過1.4億元，包括醫學中心支援、重度級急救責任醫院輔導等計畫，已有20名急重症醫療專科醫師在3個醫療次區域提供緊急醫療服務。

未來5年苗栗縣將新設2家醫院，以區域教學醫院為目標的竹南醫院預定今年12月動土，在公館鄉規畫設立的大川醫院將發展長期醫療照護。

此外，苗北地區的頭份為恭醫院已和中國醫藥大學合作策略聯盟，陸續引進54名專科醫師，朝心、腦、急重症發展，並獲衛福部原則同意將增加急性一般床71床；海線地區的苑裡李綜合醫院則攜手台中榮總優化偏鄉醫療。

衛福部苗栗醫院則正辦理擴建急重症醫療大樓、放腫大樓，增加急性一般床135床。縣府衛生局指出，各院增床及擴院後，全縣醫師數將由579人增至654人，每萬人病床數由26.72提升至40.29床。

衛生局 苗栗縣 醫學

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