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桃醫新屋分院擴建 急重症為主

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
衛福部桃園醫院新屋分院量能將滿載，將興建第二醫療大樓，滿足急重症需求。記者翁唯真／攝影
衛福部桃園醫院新屋分院量能將滿載，將興建第二醫療大樓，滿足急重症需求。記者翁唯真／攝影

衛福部桃園醫院新屋分院昨舉行20周年院慶，行政院副院長鄭文燦、衛福部醫福會副執行長楊南屏等人祝賀，肯定該院守護桃園沿海居民。隨著人口老化趨勢，桃醫新屋分院量能也逐漸滿載，院方確定擴建第二醫療大樓，規畫設計已送衛福部審議，將以急重症為主，補足舊院不足。

新屋分院長鄭明德說，新屋分院量能逐漸滿載，現有157床病床與手術房已快無法支應，為了醫院長久經營規畫，正在推動興建第二醫療大樓，希望提升急重症量能。

依據院方規畫，部立桃園醫院新屋分院第二醫療大樓將設有急重症、急診、門診、手術房及病房，總計300床病床，大樓基地位於新福路及三民路交叉口，土地已於去年底取得。

鄭明德說，衛福部正在審議興建計畫，後續會再修改，若沒問題將再送往行政院核定，編列預算後興建，經費初估30億元。

曾任桃園市長8年的鄭文燦昨受邀參加院慶時說，新屋分院雖為部立桃園醫院的分院，但擁有電腦斷層掃描、核磁造影、高壓氧、碎石機等要在綜合醫院、甚至醫學中心等級才有的醫療設備，以規模、預算、服務都超過其他衛福部偏鄉醫院。

鄭文燦說，沿海的觀音、新屋，醫療資源相對缺乏，地區性醫院或診所較少，新屋分院醫療負擔責任重。不僅新屋分院準備擴建第二醫療大樓，也將在觀音大坡腳營區建200床的居住型長照中心，由營建署代辦。

桃園市衛生局長劉宜廉說，新屋分院目前執行桃園市長張善政推行的低劑量電腦斷層免費肺癌篩檢，服務廣泛，分院擴建醫療大樓經費估30億元，需要中央跟地方攜手合作，希望行政院多協助。

部立桃園醫院 衛福部 行政院

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