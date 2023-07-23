醫界：南投人口不足 難支撐醫學中心

南投縣爭取醫療資源，盼慈濟醫院等醫學中心進駐設分院，也希望衛福部南投醫院能升級重度級急救責任醫院。不過，醫界認為，南投人口不到50萬人，很難支撐醫學中心，也會有排擠效應。南投醫院坦言，要升級重度級急救醫院，光補齊人力就得傷腦筋。

南投縣長許淑華近期赴花蓮拜訪證嚴上人，縣府已公告南投市21公頃土地，作為大型醫院預定地，邀請慈濟醫院設南投分院，目前尚未定案。民進黨立委蔡培慧質詢行政院長陳建仁，盼在南投增設醫學中心，陳建仁直言短期內不容易，大型醫院進駐支援較容易。

衛生局長陳南松說，縣府已撥出土地，爭取醫學中心進駐或設立分院，但受限於醫療法剩餘病床數不足，短期內要達標難度很高。醫界表示，重點是南投人口僅47.9萬人，難撐起醫學中心營運，加上新的大型醫院進駐，會排擠目前的醫療院所生態，地方恐有阻力。

南投縣是台灣本島唯一沒有重度級急救責任醫院的地區，陳南松說，重度級6項指標中，埔基在急性腦中風、草屯佑民醫院在急性腦中風、冠心病達標，南投醫院6項都是中度級，縣府爭取升級重度級，目前婦兒科需求最大，希望在2年內達成。

南投醫院院長洪弘昌表示，若要在2025年達成重度級指標，專科醫師人數至少要增加12人，還沒算到同步增加的護理人員，與其他都會區相比，南投要招募足夠人力，恐面臨相當的挑戰。