南投爭取醫學中心 短期難實現

南投縣是觀光大縣，本月初有遊客在清境身體不適，送醫途中陷入昏迷，最後搶救不治，再次凸顯南投醫療資源不足窘境。衛生局長陳南松說，縣府爭取醫學中心，但短期內難達成，現有6家急診責任醫院，對重度的心臟、腦血管與嚴重創傷無法救治，盼能升級重度級急救責任醫院，爭取搶救時效。

59歲呂姓男子與妻子到清境旅遊，沒想到晚間身體不適，先去霧社急診中心治療，隔天症狀加劇，民宿業者緊急開車送醫，但男子半路失去呼吸心跳，消防隊員在路邊搶救仍回天乏術。

遊客昏迷來不及送醫引發熱議，地方表示，南投醫療資源太匱乏，清境假日有急診醫療站，由埔里榮民醫院進駐，離國民賓館50公尺，但只有假日才有；玉山登山客多，只有排雲山莊有急診醫療站，也難提供偏鄉居民看診醫療服務。

日月潭每年有數百萬旅客，潭區無醫療院所，只有急診醫療站，由埔里基督教醫院支援，只能處理初級急診。地方人士說，南投觀光人口多，日月潭有大型觀光飯店，除了急診醫療站，需要大型醫院在潭區設分院，可改善當地醫療，對觀光也有正面效益。

衛生局長陳南松說，全縣有6家急救責任醫院，包含南投醫院、竹山秀傳、佑民醫院、埔里基督教醫院、南投基督教醫院、中榮埔里分院等，依緊急醫療能力區分，4家為中度級、2家為一般級，缺乏重度級的專責醫院，無法處理嚴重創傷、心臟、腦血管等問題，需要迫切性改善。

陳南松說，南投土地面積大，要提升整理醫療水準不容易，遊客最多的日月潭、清境已設置假日急救站，信義、水里離竹山秀傳醫院車程近1小時，已先在水里設緊急救護站，其他各鄉鎮搭救護車，都可在半小時抵達責任醫院。

縣府表示，已爭取慈濟醫院、彰化基督教醫院到南投設分院，也希望先讓衛福部南投醫院升級為重度級急救責任醫院，滿足重症患者醫療需求，能獲得迅速治療，爭取搶救時機。