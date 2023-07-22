節氣大暑補財運 民俗專家：簡單一招去衰退病

明天就是「大暑」，是24節氣中最熱的節氣。民俗專家表示，明天也是農曆6月6日天貺節，陽氣最盛到廟宇拜拜可補財運和好運，如果不方便，只要將衣服被單拿到太陽下晾曬，用旺盛陽氣補充活力、動能，也有去衰退病效果。

最近夏季氣溫屢創新高，潮濕悶熱的環境，讓許多民眾受不了，各地也傳出民眾難抵高溫中暑案例，明天就是節氣中最熱的大暑，更讓民眾擔心氣溫再創新高，熱到無處可躲。

命理師柯柏成表示，大暑是最熱的節氣，對照易經卦象為「遯」卦，非常對應大暑節氣，因為高溫炎熱，能遁就盡量逃遁，火辣的太陽下要多注意健康狀況，避免在高溫陽光下活動太久。

農曆6月6日也是「天貺節」，是一年陽氣最盛的時候，也是民俗中的「開天門」，習俗中象徵神明降臨凡間，帶來吉祥和福氣，許多民眾會到廟宇上香，透過祈禱和許願希望獲得更多財運和好運。

他說，開運也可以很生活，如果不方便到廟宇祈福，也可以將自己的衣服、被單拿到太陽下曝曬，用旺盛正陽氣洗淨霉運及病運，順應著四時和自然秩序生活，好運就會來臨。

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