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杜蘇芮颱風各國預測登陸點揭曉 專家示警4縣市：久違萬箭穿心

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘇芮颱風來勢洶洶，多國預測可能登陸台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警，提醒基隆、宜蘭、花蓮及台東可先進行防颱準備。記者林伯東／攝影
杜蘇芮颱風來勢洶洶，多國預測可能登陸台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警，提醒基隆、宜蘭、花蓮及台東可先進行防颱準備。記者林伯東／攝影

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風預估下周一就會增強、擴大半徑，北轉角度將是影響台灣程度的關鍵，甚至不排除海、陸警報齊發。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文公布7地預估杜蘇芮登陸點，示警基隆、宜蘭、花蓮、台東先準備防颱措施，直呼「久違的萬箭穿心」。

氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風預估下周一（24日）就會增強、擴大半徑，其北轉角度將成為是否侵台的關鍵。林再指出，下周三、四則是杜蘇芮颱風最靠近台灣的時間，北部、東北部及東半部地區影響最大，全台沿海周邊都將有長浪及風浪出現。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文提醒民眾進行防颱準備，貼文列出7個國家地區預測杜蘇芮颱風登陸台灣的地點：

台灣：登陸宜蘭
中國：登陸宜蘭
美軍：登陸花蓮
南韓：登陸花蓮
日本：登陸花東交界
菲律賓：登陸花東交界
香港：登陸台東

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雖然杜蘇芮颱風的路徑仍有修正空間，但各單位的預報結果都是會穿越台灣陸地，直呼「久違的萬箭穿心」。最後，雖然「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示台灣仍有一絲絲的機會能逃掉颱風登陸，但仍呼籲基隆、宜蘭、花蓮、台東4縣市可以先準備防颱措施。

杜蘇芮颱風來勢洶洶。圖／取自中央氣象局官網
杜蘇芮颱風來勢洶洶。圖／取自中央氣象局官網

颱風 氣象局

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