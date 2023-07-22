與國外差很大！他見台灣機場「1亂象」爆氣 苦主羞愧：終於有人說了

暑假到來，不僅國旅正夯，出國旅遊更是許多人的第一首選，重溫許久不見的國外空氣！然而機場湧現人潮，亂象也隨之產生，一名部落客透露，近期回台灣領行李都會因「1狀況」爆氣，讓他無奈感嘆「真的不是擠得越前面能越快拿到行李」。

臉書粉絲專頁「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」分享，每次回台灣領行李時都會因「1機場亂象」爆氣，從圖片可見，行李轉盤前明明設有標示，請旅客們在黃線後方等待，但許多人不知道是故意忽視標語，還是根本沒有注意到黃線上的提示字詞，一群旅客硬要擠到輸送帶前，在最靠近的位置上等候領取行李。

部落客發現台灣旅客常不顧地上的標語，硬要擠到行李輸送帶前等候行李。圖／臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」授權提供

類似亂象層出不窮，該粉專也在文中提醒，「擠在轉盤前其實會妨礙後方人的視線，和別人搬行李的動線。真的不是擠得越前面能越快拿到行李」，呼籲民眾應遵守規定，盡量站在黃線後等待，避免影響到其他旅客。

「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」也在留言區補上挪威奧斯陸國際機場的照片，只見當地旅客在行李轉盤前維持秩序，沒有一個人越界跨過地上的紅線，每一位旅客都守規矩地在規定的位置等候行李。兩張照片呈現明顯對比，也讓許多台灣人感到羞愧，「謝謝PO圖，看了覺得很慚愧」、「素質就是不一樣」、「這樣行李出來就不會被擋住視線」。

圖為挪威奧斯陸國際機場，當地旅客在行李輸送帶前等候行李，每個人都相當守規矩。圖／臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」授權提供

貼文曝光後立刻釣出一票苦主，「心聲…終於有人說出來了」、「真的！每次回台灣一看到這幕就會整個好心情被打壞！到底為什麼要站在裡面」、「還有一種是你好好站在黃線後等行李出現、就有人要直接站在你前面卡位的」。

也有人對類似狀況見怪不怪，只能勉強自己接受，「已經習慣了，最怕的是抱著小孩子的」、「這張照片更加讓我確定，你真的回來台灣了」、「歡迎回到台灣！這跟日常看到的台灣街道是一樣的感念，習慣就好」。