「不想讓你一個人，#MeToo」音樂會 唐綺陽將現身力挺

台版Ｍe Too浪潮席捲至今將近兩個月，許多具名指控者勇敢發聲，也促成政府推動性平三法修法。勵馨基金會今晚於台北大安森林公園舉辦「不想讓你一個人，#MeToo」音樂會，為近日紛擾、受傷的社會帶來療癒。除眾多音樂人獻唱，有「國師」之稱的占星專家唐綺陽也預計於20:50分現身引言，一起促進不同族群對話，為性別公義發聲。

勵馨基金會指出，性侵害與性騷擾事件向來舉證困難，往往使受害者不敢對外訴說，不僅使其孤立無援，更孔顧台灣對性暴力三緘其口的社會文化，也是台灣性暴力被害人黑數近7成的原因，而因為#MeToo打破社會沉默，唯有透過多名被害人陳述犯罪事實，才有機會讓被害人的陳述和證言被相信。

音樂會前，公民團體輪番短講。台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯說，這波Ｍe Too運動既展現個人力量，也醞釀了集體力量來翻轉制度與文化;婦女新知基金會董事長姜貞吟說，透過這次運動，讓每一個人都能增能身體界線概念、權ㄌ運用的意識，並懂得尊重他人性自主。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋則說，性騷擾防治不能只靠團體或法律，而是要集眾人之力，若看到周遭朋友遭受性騷、性侵，要勇於阻止、協助，若身邊有人是加害者，也要出言勸阻。台灣男性協會理事長陳柏偉說，過去大家對於性侵、性騷存在迷思，有人會認為男強女弱，男性不會遇到性侵、性騷，但這波運動也有男性受害者現身，大家都應該學習聆聽，讓多元性別的受害者經驗都能被好好承接。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，這波運動讓大家開始反思、對話，ＭeToo運動不是為了復仇，也不是對遲來正義的呼求，而是要讓大家對未來社會有美好的想像，要建立一個當任何一人想求助，不會在感到害怕的安心社會。

目前已有近兩百人聚集於大安森林公園露音樂台，現場設置連儂牆提供民眾留言。演員賴佩霞、「人選之人」編劇簡莉穎、中研院民族所副研究員彭仁郁也到場分享，帶來溫柔的「回聲」，讓眾人一起重建社會信任。