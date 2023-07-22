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曾罹患白血病 9歲女童兩度捐髮盼鼓勵癌友

中央社／ 台北22日電

因為想幫助生病的人，有9歲女童今天在媽媽陪同下完成第2次捐髮，其實女童曾確診白血病，歷經3年治療總算戰勝病魔，盼以捐髮行動鼓勵其他病友。

台灣每年有將近10萬人因為癌症治療而掉髮，除了承受病痛，外貌的改變往往也讓病友陷入沮喪不安。癌症希望基金會募髮行動今年邁入第21年，已募到22萬6185束髮束，等同117座台北101高度。

「2023首望相助 希望從頭開始」捐髮活動今天下午在三創生活園區登場，共90名捐髮者響應，年齡從4歲到59歲，更有3名癌友參與捐髮，盼傳遞能量。

「想幫助生病的人。」9歲女童面對鏡頭露出靦腆笑容，今天在媽媽陪同下完成第2次捐髮，背後藏著她剛出生就被診斷出白血病的過往，如今痊癒，盼能鼓勵其他有相同遭遇的人。

女童的媽媽說，女兒1歲多被確診白血病，經過3年多治療目前已經康復，對生病的記憶懵懵懂懂，只記得自己曾住院；事實上女兒當時也因生病掉髮，所以鼓勵她透過捐髮來幫其他癌友加油打氣。

即將進入國中的君樺則是在媽媽耳濡目染之下，主動提出捐髮意願，從小二開始留頭髮，因爲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，捐髮活動幾度暫停，他仍沒有放棄，今天爽快捐出長達67公分頭髮。

君樺說，當初沒有考慮太久，吹頭髮要花很多時間，是他留頭髮過程中覺得最麻煩的事情，還有常常被誤認成女生也讓他不太開心，不過他都會坦然告訴別人是為了捐髮。

君樺的媽媽已3度參與捐髮活動，對於兒子說要捐髮，她直呼「這是好事」，接下來就是要說服老人家，因為長輩認為「男生怎麼可以留長頭髮」，沒想到長輩聽到是為了捐髮非但沒有反對，還大力支持君樺做公益。

頭髮 癌症治療

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