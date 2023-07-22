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中市北屯社宅縮減空間、保留老樹 勇奪建築園冶獎
台中市北屯社會住宅保留老樹，縮減社宅空間，融合自然環境，榮獲2023年建築園冶獎，大里健民國小推動「竹仔坑之心人文通學步道工程」也奪獎。中市都發局長李正偉表示，感謝建築園冶獎的肯定，透過獎項推廣，讓台中的城市魅力被更多人看見。
都發局表示，台中北屯社宅因基地屬原眷舍舊址，基地內存有芒果、楊桃、龍眼等列管老樹，在規劃設計時納入地方聲音，並與公民護樹團體合作，縮減社宅空間，保留基地內5棵列管老樹及15棵樹木，讓老樹有更多生長空間，也讓社宅與自然環境融合，繼榮獲公共工程委員會「金質獎」及第10屆「台灣景觀大獎」等多項大獎後，再奪2023大樓建築景觀類建築園冶獎肯定。
都發局所輔導的台中市社區終身學習推廣協會「走跳大肚王國－頂街飛媽故事」、大肚大東社區「莿仔內大豐收」2案，榮獲社區景觀營造類建築園冶獎，將在地技術融入社區公共藝術，提供居民多功能休閒療癒場域，呼應建築園冶獎初衷「取法於自然，還諸於自然」；公共建築景觀類由城鄉風貌補助大里區健民國小打造友善校園「竹仔坑之心人文通學步道工程」獲獎。
都發局表示，建築園冶獎是由民間自主發起的建築運動，針對當年度公私領域特色綠美化建築評選，不只重視個別建築創新，也強調社區生活環境的營造，為建築界具指標性獎項。
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