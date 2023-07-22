台南登革熱累計484例 永康區布防阻疫情延燒

台南市政府衛生局今天公布新增33例本土性登革熱，全市累計484例，分布12個行政區。市府已在疫情升溫的永康區設立防線，全力防堵。

衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增33例本土性登革熱。其中，永康區18例，東區和仁德區各5例，安南區4例，南區1例，年齡介於14歲至72歲；5例是擴大採檢發現，28例由診所或醫院通報。

面對永康區疫情升溫，兵仔市場確診23人，其中6人是攤商，市府在當地設立防線，昨天和今天從兵仔市場沿著中華一路幹道巷弄、勝利街90巷等擺攤範圍，地毯式宣導及呼籲採檢，防堵疫情延燒。

市府表示，市場處6月20日起組成聯防小組巡查市場2082個積水容器，其中陽性容器25個，已投藥孳清，且對仁德區、永康區、東區、南區、北區、安南區、善化區及歸仁區等市場噴藥防治。

衛生局7月17日至7月21日在東區、南區、北區、安南區、仁德區及歸仁區共調查1363戶，其中陽性戶13戶查獲13個陽性容器，開立12張舉發單。

目前，台南累計484例本土性登革熱，分布在仁德區、東區、中西區、善化區、永康區、安南區、北區、南區、新化區、歸仁區、新營區及關廟區共12個行政區。