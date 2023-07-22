健身當道 醫建議先評估以避免運動傷害

健身風潮興起，但運動受傷個案不勝枚舉。醫師提醒，臨床上常見肩膀、腰椎受傷，可能是強度或重量過當，建議經評估後根據運動處方進行，才能兼顧健康跟安全，否則健身不成反傷身。

近年來注意身材體態的人越來越多，台灣健身市場蓬勃發展，從會員制大型連鎖健身俱樂部到社區型的健身教室，但健身意外時有所聞，例如去年有一名女子在健身房獨自進行臥推槓鈴時不慎壓傷，造成頭部撕裂傷、當時呈現OHCA狀態。

今年5月也有一起健身糾紛判決出爐，林姓男子到台中1家健身中心運動時，林男向石姓教練表示要進行前空翻，不料過程中林男摔傷癱瘓，台中地院查出石男僅有滑雪教練資格，判處業者與石男7月徒刑，可上訴。

台灣運動醫學學會理事長林瀛洲今天接受媒體電訪表示，一般民眾如果想運動，首先要知道自己能力跟極限，體適能評估就是評估一個人的身體能力，根據運動處方訓練，才能得到提升身體健康的好處。

至於有運動習慣但想突破自我極限的民眾，林瀛洲說，一定要做好風險控管跟保護措施，畢竟運動也有其風險，特別是超出原本能力範圍時，務必要有人陪伴訓練，才能避免意外發生。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬強調，健身最重要就是量力而為，視個人本身條件或訓練強度，如果太急進，就容易受傷，最嚴重的受傷包含頸椎、頭部受傷，可能終身癱瘓，甚至死亡。

臨床上常見肩膀肌腱、滑液囊受傷，或腰椎受傷。謝霖芬表示，原因可能是同一動作重複太多次、姿勢不良、過重等，現在不少長者擔心肌少症加入健身行列，更要留心身體不像年輕人可以承受的重量那麼重，運動速度也要留心。