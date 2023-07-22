杜蘇芮颱風持續增強襲台 北部、東半部這兩天影響最鉅

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風預估下周一就會增強、擴大半徑，北轉角度將是影響台灣程度的關鍵，對台威脅性很大；下周三、周四將最接近台灣，北部、東北部及東半部地區影響最大，全台沿海周邊也都將有長浪及風浪出現，至於是否放颱風假仍有不確定性。

根據氣象局資料，杜蘇芮颱風今天下午2點中心位置在北緯14.4度，東經130.8度，以每小時16公里速度向西進行，中心氣壓993百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺。

氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風今天下午位在鵝鑾鼻東南方1360公里海面偏西行進且速度不快，但明後天有偏西北分量出現，且移動速度加快，距離台灣越來越近。颱風這幾天還再整合，預估下周一就會增強、擴大半徑，北轉角度將是影響台灣程度的關鍵，對台威脅性很大，不容小覷。

他指出，杜蘇芮颱風預計下周三、周四最接近台灣，北部、東北部及東半部地區影響最大，全台沿海周邊都將有長浪及風浪出現。至於是否達放颱風假標準？他表示，預計最接近是下周三、周四，但行進路線受太平洋高壓導引氣流影響，加上緯度等複雜因素仍有不確定性。

林定宜表示，未來一周天氣受颱風影響，今、明天仍以午後雷陣雨為主，東半部及恆春半島有不定時短暫雨。下周一東半部及恆春半島有間歇性雨勢。周二起受外圍環流影響，東半部及恆春半島雨勢強度增加，且越晚越明顯，午後西半部地區也有雷陣雨。周三、周四颱風最接近台灣北部、東北部地區，屆時北部、東北部及東半部雨勢較大，其他地區則為局部降雨。周五預計颱風就會遠離。

溫度方面，他表示，今天下午花蓮舞鶴出現37.6度極端高溫，未來一周持續高溫炎熱，西半部地區約34至35度，東半部約32至34度，西半部、花東縱谷、河谷附近也有36度極端高溫出現機率。