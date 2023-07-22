保證訂房、美食免排！ 高鐵聯票搶攻旅遊 車票還享85折

疫後不僅出國旅遊夯，國旅熱度仍不減，除了傳統旅行社、旅遊電商平台，台灣高鐵公司也搶攻商機提供「高鐵假期」套裝行程、「國旅聯票」旅遊元件，不僅搭配高鐵票可享85折優惠，還有保證訂房、美食免排隊等優勢。台灣高鐵公司表示，今年高鐵假期、飯店聯票產品均較去年同期成長逾5成，多已恢復2019年疫情前水準。

高鐵旅遊事業處產品經理林卓漢表示，今年上半年相關旅遊產品銷售數已較去年同期成長8成以上，其中，與旅行社或飯店合作的高鐵假期、飯店聯票產品均較去年同期成長逾5成，又以入境的海外乘車券及出境的航空聯票相關旅遊產品成長最多，多已恢復到2019年疫情前水準，帶動營收成長。

林卓漢指出，今年第三季高鐵假期推出暑期親子優惠，除了高鐵跟住宿有優惠價格，還會加贈樂園及景點門票，第四季預計針對線上旅展推出組裝商品。

以暑期最熱門的離島行程為例，「高鐵假期」2日、3日小琉球行程，提供高鐵票、船票及活動門票優惠套裝，還有探索拉美船、浮潛、獨木舟三選一；如果在住宿、遊程上已有其他安排者，也可購買「國旅聯票」單一旅遊元件，挑選船票、島上機車租借或梅花鹿園區等，均可以85折優惠價加購高鐵票。

此外，暑假旺季住宿、餐廳往往一位難求，高鐵公司表示，若透過高鐵假期或國旅聯票下訂即保證有房，熱門餐廳還可享免排隊，近期包括台南知名的阿裕牛肉火鍋、嘉義林聰明砂鍋魚頭都有合作，未來也將規畫串連美食跨點套票。近年備受年輕世代喜愛的展覽活動，如金馬賓館當代美術館加購高鐵國旅聯票也有85折優惠，可一次滿足看展、下午茶行程。