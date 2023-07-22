台中天然氣接收站突故障 明潭、大觀全力發電至260萬瓩

中油台中天然氣接收站昨晚安全儀控系統故障，天然氣生產線作業暫時中斷，台電大潭電廠減少用氣，台電配合調度，加強水利發電供應，日月潭大觀、明潭水力抽蓄機組共10部，原本例行發電190萬瓩，昨晚8時20分全力發電至260萬瓩，至晚間21時30分止。

台電大觀電廠表示，由於水力和抽蓄機組具有快速起動和升載的特性，當系統需要時，可以優先發電填補需要，後續再由升載時間需要較長的如油、煤等汽力機組，持續提供電力。

昨晚台電透過水力、抽蓄等備轉機組及快速調度策略因應突發事件發生，再加上汽力機組提升滿載發電，確保供電安全無虞。

另外抽蓄電廠由於發電後尾水蓄存在明湖和明潭兩座下池水庫中，白天利用太陽光電，抽回日月潭水庫，不影響庫容。