照護體系慘缺工 台大醫院長、照護司長各有解方

我國即將在2026年步入超高齡社會，在高齡化、少子化之下，照顧人力更顯重要。台大北護分院舉辦長照醫療研討會並以「醫養合一」為主題，台大醫院院長吳明賢表示，未來有3項改變，全球都要面對挑戰，分別為高齡化、資源分配不均以及科技發展，而這3項改變正是如何我國醫療產業人力不足的關鍵。

台大北護分院定位為老年及社區長照，希望發展老人醫學及長期照護最佳模式，結合社區所有醫療照護資源，提供社區民眾優質照護。7月22日舉辦19年院慶暨學術研討會邀請衛福部、台大、台大醫院專家學者齊聚一堂討論長照等健康照護方向。

台大醫院北護分院院長陳永銘表示，北護在社區化健康照顧在19年間已大有進步，但距離理想仍有距離，因此要發展地方照護的新模式。台大副校長張上淳說，北護起出財務比較困難，在大家的努力下越來越健全，希望北護未來可以在超高齡社會下把老年照護、高齡長照發揮到最好。

吳明賢說，全球在疫情後面臨3項改變，第一項是全球高齡化、第二項是資源分配不均，第三項則是科技發展。期待科技發展可以解決人口結構，甚至是資源分配不均的問題，而我國醫療產業面臨人力不足問題，希望在3項改變下可以面對人力不足，提升現有人才留任意願並增加工作效能。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳出席研討會針對「健康照護」主題表示，「每個人都會老，在照顧中沒有人是局外人」。現在民眾平均餘命80幾歲，但活得長不代表活得好，生命最後6至8年可能都是生病需要照顧的狀態；而當今不只是疾病，預防照護系統也越來越被重視。

蔡淑鳳說，癌症為我國十大死因榜首、每年帶走5萬多人性命，而8成癌症病人都希望在家善終，但現實卻是8成都在醫院辭世，主要受限在癌症末期的照顧困境。現在隨著科技發展，讓居家照顧、在家善終更可行，照護司日前以推動平排，不只提供末期照護指引，更讓護理機構評鑑整合。

此外，針對護理人力不足的部分，蔡淑鳳說，根據統計每年約有5000名護理師會從醫院離開，其中30至40歲為大宗，並且離開醫院後基本上不會再重回醫院就業。護理師有高達95%屬於女性，面臨生命歷程改變，護理師需要更彈性的工作環境，因此居家護理所的社區照護體系或許可以會這些離開的護理師創造更彈性的工作環境，讓專業人力繼續發揮所長。