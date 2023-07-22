超高齡社會倒數扶老比飆升 長照司與教育部合作找解方

我國即將在2026年步入超高齡社會，在高齡化、少子化之下，照顧人力更顯重要。衛生福利部長期照顧司副司長吳希文出席台大北護分院舉辦長照醫療研討會時坦言，跟世界其他國家相比，我國從高齡社會到超高齡社會預估只有8年的準備時間，相較之下更為僅側，未來確實會面臨勞動力吃緊的問題。

根據國預估我國2026年邁入超高齡，老年人口占比將達21%。吳希文說，若依扶老比來看，2022年4.4名青壯年要扶養1名老年人，等到2070年恐怕變成1.1名青壯年負擔1名老年人，人力確實是一大問題。

老年人口增加使增加長照負擔，因此不只關注失智、失能，長照服務預計延伸到健康、亞健康等族群希望及早介入。吳希文也說，長照服務不是只針對被照顧者，家庭照顧也有提供支持據點、心理諮商等服務。

針對缺工問題，吳希文說，目前照服員人數約是9萬5千多人，每個月仍持續成長。勞動部日前已經修法放寬外籍看護工比例，住宿式長照機構與護理機構移工名額以「許可床位數」取代現行「實際收容人數」，雖然本勞、外勞人數仍是1比1，但護理人員可納入本勞計算，相當放寬移工人數限制。

再者，吳希文表示，教育部近期已經著手規畫，希望透過新南向產學合作讓有意來就學的橋外生跟住宿機構合作，並在畢業後可以在機構服務；另教育部也針對本國學生產學合作，讓本國學生去單位訓練實習，畢業後可以繼續在機構提供服務。

台大北護分院護理部主任姜遠萍也在問答環節中提問，雖然外籍看護比例放寬，但是公家機關難以聘僱外籍勞工，雖然機構內仍有床數，但是人力不足，因此服務量無法增加，詢問長照司是否有方法解套。吳希文回應，衛福部部立醫院也是公家單位，但可以聘雇外籍勞工，會再了解是哪部分卡關，並且會協助溝通了解。

另外，現場有照服員吐苦水，認為雖然有意進修，但課程價格越來越貴，負擔變重。吳希文則說，長照產業仍是年輕產義，相關團底陸續成立中，鼓勵長照相關團體以服務會員的立場辦理相關課程；再者，長照機構也可以自辦課程並向衛福部申請補助。最後，她也說，衛福部亦有提供50小時以上的線上課程可讓照服員觀看，未來也會持續充實線上課程。