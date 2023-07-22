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高雄行人路權大遊行今登場 王國材：與交通部目標一致

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」訴求。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專
「捍衛我們的路-行人路權大遊行」訴求。圖／取自「下一代學生行人路權聯盟」臉書粉專

由高雄學生組成的「下一代學生行人路權聯盟」今天下午發起高雄行人路權大遊行，訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等。交通部長王國材表示，民團發起行人路權活動跟交通部目標一致，交通部正從工程、教育、監理、執法進行改革中，許多工程措施需要地方政府貫徹落實，交通部也持續補助地方政府共同努力。

「下一代學生行人路權聯盟」今天下午4時在高雄文化中心舉辦「捍衛我們的路-行人路權大遊行」，主辦方昨天深夜在臉書粉專呼籲公民參與，「沒有人應該死於交通意外」。日前斑馬線車禍不治女子的丈夫也透過PTT喊話，希望網友能參與今天高雄、820凱道的行人路權遊行，讓憾事不再發生。

「下一代學生行人路權聯盟」指出，這場遊行是一場關乎行人安全和交通平權的共融的活動，不僅要捍衛自己的安全，更要守護下一代的安全，守護摯愛親人的生命。身為學生每天親眼看到行人走在城市的大街小巷，有時被毫無規畫性的交通環境逼到寸步難行，有時只能用時速20公里的自行車和時速60公里的汽機車爭道。「我們渴望一個安全的行走空間，渴望一條能安全回到家的路」。

下一代學生行人路權聯盟表示，行人路權被忽視了數十年，希望透過遊行使行人路權被受到重視。不是要對抗任何一方，而是呼籲政府、民眾共同創造更美好的城市生活，給予每個人安全的行走環境，因為只要下了車，每個人都是行人。

路權 交通部長

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