杜蘇芮恐登陸 抵台時最強可達中颱上限 不排除海陸警齊發

杜蘇芮颱風來勢洶洶。中央氣象局預報員林定宜說，杜蘇芮颱風對台灣具有威脅性，有增強趨勢，下周一、周二之後增強速度會趨於明顯，對台灣影響不容小覷，不排除發布海上、陸上颱風警報，影響情況視北轉角度而定。

林定宜說，杜蘇芮颱風未來一兩天強度還有可能持續增強，到達台灣附近是強度最強的時候，預期是中颱上限，是否成強颱在誤差範圍之內，還要考慮到它會不會受到地形和其他因素影響。

他說，杜蘇芮颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1430公里海面上，以每小時15公里緩慢速度向偏西的方向行進。未來可能逐漸行經菲律賓東方海面，預計下周一慢慢地轉向西北。

他表示，颱風的雲系目前還在整合當中，沒有明顯的颱風眼出現，還是輕度颱風。不過到了下周一之後，強度可能逐漸增強，慢慢轉向西北，轉向偏北的角度決定影響台灣程度。

林定宜說，這個颱風還是有不確定性，某些模式顯示偏向台灣東方、東北方海域通過；歐洲模式偏向稍微南一點方向行進。

至於今天天氣，還是受到太平洋高壓影響，吹的是東南風，迎風面的東南部、恆春半島不定時降雨，西半部地區午後局部短暫雷陣雨出現，各地山區也可能出現短暫雷陣雨。

氣溫部分，今天還沒下雨之前溫度偏高，西半部地區有34-35度高溫，東半部地區32至34度高溫。北北基、南高屏、宜花東、台中、雲林還是有可能出現36度以上機率。

未來一周天氣，要視颱風下周一、下周二偏轉的角度而定。林定宜說，要注意的重點是下周二之後，颱風外圍環流就可能影響到台灣地區。屆時北部、東半部地區最有可能出現不定時的短暫降雨。

林定宜說，下周三、周四是杜蘇芮颱風最靠近台灣的時候，台灣各地都可能有降雨情形，而且可能就是靠近北部、東北部、東部地區降雨區是最為明顯。下周五之後隨著颱風逐漸北移，各地雨勢會逐漸緩和下來。

林定宜指出，如果偏北一點點，降雨以北部、東北部、東部為主，其他地區局部短暫陣雨。下周五之後南方也是會帶來一些水氣，不過就是要視後續路徑做更詳細的預測。

今天西半部及各地山區要防午後雷陣雨，並有局部大雨。周日起沿海注意長浪發生機率，區域並逐漸擴大。

林定宜說，它的路徑還是有在調整當中，目前行進速度有稍微延後趨勢。路徑經過各家模式整合結果分析來看，有稍微向北微調，還要看下周一、周二向北轉角度而定。

林定宜表示，一個颱風主要會受到太平洋高壓導引氣流的影響，另外，颱風渦旋本身會有牽引的作用力，基本上是比較偏向西北，但是它如果半徑愈大、緯度愈高，颱風自己的牽引能力會愈大，所以未來還是有滿多變數，要持續觀察。

至於侵台可能性，林定宜說，依照颱風路徑潛勢預報來看，「從台灣南部到北部都有可能」，未來要看太平洋高壓的強弱而定；如果太平洋高壓弱一點，偏北的機率會比較高一些。此外，颱風的半徑和緯度高低，也會影響到颱風本身的路徑。

林定宜說，下周一之前基本上以午後雷陣雨的天氣型態為主，周二之後颱風外圍環流影響，就能明顯感受到降雨情形。

林定宜表示，美系模式預報偏北為主，歐系則是偏南區域為主。整合來看，經過分析研判，氣象局最新路徑有稍微往北微調，未來兩三天還有可能繼續微調，但目前各家模式往台灣附近逐漸收斂。路徑偏南的話，全台各地都有可能降雨，偏北的話則是北部、東北部、東部降雨比較明顯。