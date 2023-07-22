賞飛機吃美食、串聯周邊景點 機場公司推桃園一日遊

桃園機場是出國旅遊必經之地，更是桃園旅遊熱門景點。機場公司蒐羅機場與周邊地區人氣景點，打造一日遊網站「相約趣桃 High玩桃機」，不僅囊括機場人氣打卡點、還收錄親子趣、藝文遊、戶外行及享購物等四大路線，讓民眾自由選配，組合專屬個人的「桃園X機場」一日遊程，機場公司也特別於合作景點提供300份桃園機場消費抵用券，邀請旅客相揪到桃園機場吃美食、賞飛機，享受一日「趣桃」時光。

機場公司表示，暑假是旅遊旺季，尤其疫後外國觀光客及國內旅遊都有明顯成長，配合行政院推動遊台灣金福氣抽獎活動，打造機場成為旅客打卡熱點，同時也結合桃園周邊景點，由機場捷運串聯一日遊四大主題路線，設置「相約趣桃 High玩桃機」網站，兼具戶外室內、人文自然等豐富在地特色，機場公司於活動期間於合作景點中提供桃園機場消費抵用券，鼓勵民眾到桃園機場吃喝玩樂賞飛機，讓桃園機場不僅是外國旅客到台灣觀光的第一站，更是國人旅遊的好去處。

為推廣桃園地區饒富特色的國旅景點，機場公司於7月中下旬舉辦4梯次「文青漫遊」及「親子同樂」小旅行，帶民眾免費體驗實際走訪。「文青漫遊」行程包括橫山書法藝術館觀覽、國巨洋傘文創園區彩繪DIY，以及機場公共藝術巡禮等；「親子同樂」路線則有水之丘主題公園暖身放電、陽榮休閒農場食農教育、撈魚體驗，還有機場親子小飛機DIY活動，活動熱烈回響，報名3日內160人次迅速額滿。家住桃園的薛小姐分享，住桃園那麼久，第一次到機場觀景台看飛機，感覺很棒，文青漫遊的行程讓她這位在地桃園人感到新鮮感十足，有知性的書法藝術公園和有趣的手繪洋傘DIY及撐傘走過淋雨步道體驗。現在才知道桃園就近就有這些景點，又有方便的機場捷運，日後還要常來機場喝喝咖啡、看看飛機。

除了試辦小旅行兩條推薦路線，「相約趣桃 High玩桃機」網站上各景點景皆標註交通資訊，方便旅客根據喜好及路線規劃行程，只要搭乘機場捷運就能輕鬆走訪各景點，機場公司也特別於7個合作景點(Xpark、羊世界牧場、養樂多工廠、桃園酒廠、坑子溪休閒農業區、華泰名品城、環球購物中心A8)服務櫃檯提供桃園機場消費抵用券（使用期限為即日起至8月31日止），讓民眾玩得開心還能享獨家優惠，趕快與家人好友相約趣桃，一起High玩桃機！

更多景點推薦，請上「相約趣桃 High玩桃機」網站：