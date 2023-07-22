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杜蘇芮恐直接威脅台灣！吳聖宇：預期下周海陸警 不排除登陸

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
杜蘇芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
杜蘇芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

民眾關心杜蘇芮颱風是否成為今年第一個侵台颱。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下周二颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布。下周三到周四颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

他說，雖然菲律賓東方目前有今年第5號颱風杜蘇芮存在，不過距離台灣還很遠，預期今明兩天對台灣天氣仍無影響。

吳聖宇表示，周末兩天仍受到太平洋高壓外圍偏南到東南風環境影響，維持上午多雲到晴，午後有熱對流雷雨的天氣型態。局部地區仍可能出現大雷雨以及短時較大雨勢的情況，甚至到夜間都還有局部陣雨或雷雨發生的機會。

吳聖宇說，整體來看，只有上午期間的天氣會是比較明顯較為穩定的，外出要注意下午到夜間的天氣變化情況。溫度持續偏高，各地高溫33-35度，大台北地區、中南部近山區、花東縱谷內局部單點有機會36度或以上。

下周的天氣狀況跟杜蘇芮颱風的移動就有很大的相關，吳聖宇說，今明兩天杜蘇芮颱風在菲律賓東方海面緩慢西移並且增強，還不會影響台灣天氣。

但他表示，下周一颱風將轉向西北移動且加速進行，外圍環流的偏東風逐漸接近台灣，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部仍有局部午後雷雨。

吳聖宇說，下周二颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布。外圍環流影響漸趨明顯，北部、東半部、恆春半島風雨漸增，中南部位於背風面，感受仍較小。

他表示，下周三到周四颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

吳聖宇說，下周五颱風遠離，警報解除，整體風勢漸緩，但偏南風仍會帶來較大雨勢，尤其中南部影響會比較大。29-30日高壓邊緣又來到台灣附近，可望恢復夏季型午後有雷雨的天氣型態。

吳聖宇表示，依照目前預報資料來看，這個颱風接近台灣時的動態仍可能有些變化的空間，是否會更往北偏一些，採取中心經過台灣東部近海北上的路徑還有待觀察。

但吳聖宇說，無論如何，杜蘇芮颱風下周都將會明顯影響台灣的天氣，提醒大家要及早做好防颱準備，有任何活動安排或計畫也要開始做調整，以免受到影響。

颱風 豪雨

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